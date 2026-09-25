Consegnata menzione d'onore e riconoscimenti agli studenti di Maida da AIParC Lamezia Terme Aps

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De Vito Nerea, Zaccone Maddalena, Pasceri Mia, Sinopoli Aurora, Axinte Valentina e Pileggi Vittoria dell’attuale IIIB, questi i nomi degli studenti di Maida che venerdì 25 Settembre, presso l’Istituto comprensivo statale di Maida plesso di Maida, in via Ottorino da Fiore, nel primo pomeriggio hanno ricevuto menzione d’onore da una delegazione di AIParC Lamezia Terme recatasi nella scuola per gratificare gli studenti che si sono distinti nella quinta edizione del concorso Giovanil…Mente “Giovani creativi. Visita ai palazzi storici della città” che a causa del decesso di un loro conterraneo: Gabriel Marchetta, non erano stati presenti alla cerimonia di premiazione tenutasi il 4 Giugno al Teatro Grandinetti. Gli stessi hanno ricevuto diploma di merito e pubblicazione omaggio del volume in cui è presente anche il loro elaborato nel quale hanno parlato di palazzo Farao, luogo Fai, appartenuto alla famiglia Farao dei duchi di Rofrano fino al 1945, quando è passato in eredità alla famiglia Ciriaco. Ed è stata proprio Mia Pasceri a parlare a nome della classe, spiegando come per lei appartenente alla famiglia Ciriaco sia stato semplice ed un piacere poter accompagnare nella visita al palazzo i suoi compagni. Anche gli allievi Mattia Serratore, Nicholas Arcuri, Manuel Amantea, Nicolas Giardino, Giuseppe Sonetto e Antonio Folino Gallo sempre della IIIB rappresentati venerdì da questi ultimi due, hanno ricevuto un gadget per aver descritto il castello Normanno di Maida esprimendo nell’elaborato un profondo stupore nell’apprendere la secolare storia di strade, piazze, luoghi che percorrono quotidianamente senza averne mai avuto consapevolezza, trasformandosi da passivi fruitori a custodi del patrimonio locale e riscoprendo con occhi nuovi il valore del proprio territorio. Proprio una citazione tratta dal loro elaborato è stata incisa nella targa donata da AIParC Lamezia Terme Aps e dal Rotary Club Lamezia all’amministrazione comunale che come ha spiegato l’assessore Francesco Costabile che ha anche la delega all’Istruzione oltre a quella per la Valorizzazione del Patrimonio Storico-architettonico: «A lavori ultimati da qui a breve sarà apposta all’interno del castello in una opportuna cerimonia a cui sarà invitata AIParC Lamezia Aps». Ricordiamo che lo scorso anno alla fine del concorso sono state conferite targhe agli Enti con delle citazioni realizzate proprio dagli studenti perché venissero apposte nelle strutture più apprezzate dagli studenti (una per ciascun Comune) e nel caso di Maida ben 80 studenti partecipanti alla quinta edizione del concorso Giovanil…Mente a causa del lutto cittadino che colpì la città non furono presenti alla cerimonia di premiazione, ragion per cui la Presidente di AIParC Lamezia Dora Anna Rocca aveva rinviato ad altra occasione la loro premiazione. L’Assessore Costabile e la Dirigente Sabrina Grande hanno espresso grande soddisfazione per l’esito dei progetti realizzati da AIParC Lamezia Terme Aps con la quale vi è una collaborazione ormai pluriannuale e per la serietà consolidata che contraddistingue l’Associazione e confermata anche da questo riconoscimento che viene conferito agli studenti pur se a distanza di tempo e ad edizione conclusa. La Presidente di AIParC Lamezia ha inoltre ringraziato l’Assessore Costabile, la Dirigente Sabrina Grande, la docente Lizia Cortese e i genitori presenti ed ha spiegato che la sesta edizione del concorso Giovanil…Mente sarà incentrata sul tema della sicurezza stradale, decisione nata dalla constatazione del verificarsi di troppi incidenti purtroppo mortali o invalidanti per i nostri giovani e nelle nostre strade.

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