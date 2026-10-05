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Controlli dei Carabinieri a Oristano: arresti e denunce per alcol e droga

Redazione
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Controlli dei Carabinieri a Oristano: arresti e denunce per alcol e droga
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Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della provincia di Oristano hanno intensificato i controlli per prevenire e reprimere i reati legati all'abuso di alcol e droga. Il bilancio è significativo: due persone arrestate e cinque denunciate, oltre a diverse sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Due arresti per ordini di esecuzione

I due arresti sono stati eseguiti in base a ordini di esecuzione emessi dalla Procura di Oristano. Le persone fermate devono scontare pene cumulate per reati commessi tra il 2019 e il 2021.

Denunce e sanzioni

Cinque le denunce: tre persone sono state sorprese alla guida in stato di ebbrezza, una per guida sotto l'effetto di stupefacenti e una per essersi data alla fuga dopo l'alt dei Carabinieri. Quest'ultima è risultata anche senza patente, mai conseguita. Le patenti dei tre conducenti in stato di ebbrezza sono state ritirate. Inoltre, tre persone sono state sanzionate perché sorprese alla guida senza aver mai conseguito la patente.

Sequestro di stupefacenti

Nel corso dei controlli, cinque persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di stupefacenti. I Carabinieri hanno sequestrato 7 grammi di cocaina, 0,35 grammi di crack, 2 grammi di hashish e 0,12 grammi di marijuana.

Controlli su strada e prevenzione

I controlli, svolti dalle Compagnie di Oristano, Ghilarza e Mogoro, hanno interessato le principali arterie stradali, le zone periferiche e gli esercizi pubblici. L'obiettivo è anche quello di prevenire gli incidenti legati alla guida sotto l'effetto di alcol e droghe. In totale, sono state controllate 480 persone e 334 veicoli, con 12 violazioni al Codice della Strada contestate.


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Argomenti:
carabinieri oristano controlli alcol droga arresti denunce sequestro stupefacenti sicurezza stradale

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