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Questo lavoro, del tutto sperimentale, nasce dall’incontro di due attori con l’immaginario degli studenti dei corsi di Scenografia dell’Accademia delle Belle Arti. La lettura critica che Paolo Minnielli e Diamara Ferrero hanno elaborato, messa a confronto con le analisi e le proposte dei ragazzi ha generato l’allestimento.

La proposta parte dall’idea che la scena si debba rivelare come lo spazio interiore del Sognatore. Egli chiuso nel suo mondo rivive l’incontro amoroso con la fanciulla Nasten’ka, la quale, è tutt’altro che immagine eterea e sceglierà senza esitazione, di volgere in direzione della vita reale.

Si è proceduto per gradi, con calma e rigore, alla formulazione di ipotesi, passando per verifiche accogliendo e respingendo tesi, partendo dai costumi dei personaggi, e continuando a “plasmare” lo spazio come fosse argilla, fino a giungere ad un vero sodalizio della azione scenica con il luogo del suo manifestarsi.

Il progetto del corso parte dalla convinzione che la scenografia debba poter essere un dispositivo in continua connessione con l’attore, a maggior ragione in una occasione virtuosa come un laboratorio di ricerca, dove si manifesta la possibilità che la scena divenga strumento di lavoro in grado di condizionare e di essere condizionato dal gesto e dalla parola manifestando al massimo grado le ampie possibilità della sua funzione.

Il progetto Frammenti da Le Notti Bianche in una seconda fase viene condiviso con gli studenti del corso di Direzione della Fotografia del prof. Tullio Gubinelli, che ospita nella sua aula l’azione scenica dando vita alla elaborazione di un breve video con l’intento di valorizzare il valore plastico della scena in rapporto alla luce e di rappresentare in sintesi la lettura interpretativa.

I costumi curati in seno al corso della prof.ssa Claudia Federici sono stati ideati e realizzati con la collaborazione di Andrea Sorrentino che insieme alla docente, ha guidato le studentesse con raffinatezza ed efficacia. Novella Tabili

Note di regia

Come funziona la mente umana quando ripercorre e rivive le emozioni provate, le suggestioni, i ricordi? Ciò che chiamiamo passato si materializza, si incarna, torna ad essere presente e si modifica. Cosa accade se indaghiamo la mente ipertrofica del Sognatore delle notti bianche, che si aggira nello spazio plastico del suo ricordo e lo manipola? Cosa accade nel momento in cui in questo spazio-memoria fa il suo ingresso un elemento reale: Nasten'ka la ragazza conosciuta dal Sognatore nelle notti bianche pietroburghesi? La realtà si incontra e si scontra con il mondo immaginifico del Sognatore: il disperato tentativo di idealizzazione riuscirà a riscrivere il suo ricordo?

Ideazione e progettazione della scena: Gabriele Boccia, Arianna Cela, Alessandra De Bernardi, Lorenzo Ivan Di Vincenzo, Elena Gennarelli, Thomas Montanari Realizzazione: Cecilia Paolantonio, Noemi Tropiano, Maria Vittoria Santirosi, Clelia Tibaldi, Elena Ottone, Chiara della Fera, Francesca Pia Raco, Matteo Ferri.

Ideazione e realizzazione dei costumi: Greta Bricchi, Giulia Lella, Eleonora Maddaloni, Amelia Totonelli, Sofia AliKova, Michelle Rebecca Bisogni, Saraswati Malvica.

Supervisione alla ideazione e realizzazione dei costumi: Andrea Sorrentino

Adattamento del testo e regia: Diamara Ferrero e Paolo Minnielli

Interpreti: Diamara Ferrero e Paolo Minnielli

Coordinamento del progetto e mise en scene: Novella Tabili

Coordinamento costumi: Claudia Federici

Musiche e suoni: Claudia Federici e Paolo Minnielli

Disegno luci: Marco Palmieri

Assistente di produzione: Angela Consalvo

Collaborazione alla realizzazione delle scene - Corso di Tecnologie applicate alla scenografia, Prof.ssa Alissa Bruschi

Riprese Video - Corso di direzione della fotografia: Prof. Tullio Gubinelli

Veste grafica del progetto a cura di Emanuele Perini - Corso Graphic Design, Prof.ssa Tiziana Maria Contino.

Ringraziamo: La Preziosa Veste di Maria Grazia Silvestri e Catia Bazzucchi, Costumi d’Arte s.r.l. di Jacopo Peruzzi - Fenice Calzature S.r.l. di Olga Frunza - Trucco e acconciature: Karina Muzio

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Teatro Arcobaleno: via Francesco Redi, 1 – 00161 Roma – tel. 06 4424 8154

Mercoledì 3 giugno 2026 - ore 21:00

N.B. INGRESSO A INVITI