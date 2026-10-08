Francesca Chiara Mensica conquista il Premio America Giovani e porta Catanzaro a Montecitorio

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La giovane laureata in Giurisprudenza all’Università Magna Graecia riceve il riconoscimento per il talento universitario e una borsa di studio per proseguire la formazione internazionale

Catanzaro si distingue tra le eccellenze universitarie italiane grazie al percorso di Francesca Chiara Mensica. La giovane giurista ha ricevuto il Premio America Giovani per il Talento Universitario, promosso dalla Fondazione Italia USA, durante la cerimonia del 7 ottobre 2026 alla Camera dei Deputati, a Roma.

Il riconoscimento valorizza il merito accademico e premia un cammino nel quale i risultati universitari si accompagnano alla volontà di continuare a imparare. Per Mensica, la tappa di Montecitorio arriva infatti mentre è già impegnata nella formazione professionale, tra pratica forense e tirocinio in tribunale.

La laurea all’Università Magna Graecia con lode e menzione speciale

Francesca Chiara Mensica ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza all’Università Magna Graecia di Catanzaro, ottenendo 110 e lode e Menzione Speciale.

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Un risultato che testimonia la qualità del percorso di studi e l’impegno dedicato alla formazione giuridica. Il premio ricevuto a Roma dà visibilità nazionale a questo traguardo, portando al centro dell’attenzione anche una storia di crescita accademica costruita in Calabria.

La laurea ha segnato l’avvio di una nuova fase: il passaggio dallo studio del diritto al confronto con la sua applicazione concreta.

Dalla pratica forense al tirocinio al Tribunale di Catanzaro

Dopo il conseguimento del titolo, la giovane ha intrapreso la pratica forense, maturando esperienza in due studi legali specializzati rispettivamente in diritto penale e diritto amministrativo.

Parallelamente, ha iniziato il tirocinio ex articolo 73 al Tribunale di Catanzaro, affiancando un giudice. Un’esperienza che si aggiunge al lavoro negli studi legali e permette di approfondire il rapporto tra preparazione teorica e attività giudiziaria.

Il confronto con ambiti differenti del diritto rende questa fase particolarmente significativa: offre occasioni per consolidare le conoscenze universitarie e sviluppare una maggiore consapevolezza delle responsabilità legate alle professioni giuridiche.

Il Premio America Giovani e la borsa di studio per il master

Il Premio America Giovani è destinato alle giovani eccellenze accademiche italiane e viene assegnato sulla base del merito e della qualità del percorso universitario.

Per Francesca Chiara Mensica, al riconoscimento si affianca una borsa di studio a copertura totale per partecipare al master della Fondazione Italia USA in Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy.

La possibilità di proseguire gli studi introduce una dimensione internazionale nel suo percorso. Alla preparazione giuridica e alle esperienze professionali già avviate si aggiunge così una nuova opportunità formativa, dedicata a temi che collegano leadership, relazioni internazionali e valorizzazione delle competenze italiane.

Un percorso che valorizza i giovani talenti della Calabria

La storia di Francesca Chiara Mensica offre un esempio concreto ai giovani calabresi che investono nello studio e nella propria preparazione. Il riconoscimento ottenuto a Montecitorio mostra come un percorso universitario sviluppato sul territorio possa trovare attenzione e opportunità anche a livello nazionale.

Per Catanzaro, la premiazione è motivo di orgoglio e un’occasione per dare visibilità ai risultati dei suoi giovani. Per la giurista, rappresenta una tappa che si inserisce in un cammino ancora in costruzione, sostenuto dalla formazione, dall’esperienza sul campo e dalla scelta di ampliare le proprie competenze.