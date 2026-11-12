Furto al MaxFactory di Brescia: arrestato dopo aggressione alla polizia

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La scorsa settimana, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Brescia hanno tratto in arresto un cittadino marocchino di 29 anni, senza fissa dimora e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. L’episodio è avvenuto all’interno del negozio MaxFactory di via Salgari, dove l’uomo aveva tentato un furto di abbigliamento.

La dinamica del furto

Secondo la ricostruzione della polizia, l’uomo è entrato nel negozio e ha prelevato alcuni capi di abbigliamento, per poi dirigersi verso i camerini. Qui ha rimosso con forza i dispositivi antitaccheggio e ha indossato la merce. Uscito dai camerini, si è diretto verso le casse, ma è stato fermato dall’addetto alla sicurezza. A quel punto, vistosi scoperto, ha tentato la fuga rientrando nei camerini, fino all’arrivo degli agenti.

L’aggressione agli agenti

All’arrivo dei poliziotti, l’uomo ha assunto un atteggiamento non collaborativo, spintonando con violenza gli agenti nel tentativo di sottrarsi al controllo. Dopo una breve colluttazione, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e a metterlo in sicurezza all’interno dell’auto di servizio. Durante il trasporto in Questura, il 29enne ha continuato a mantenere un comportamento aggressivo.

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Le conseguenze legali

Al termine degli atti di polizia giudiziaria, l’uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. È stato quindi messo a disposizione della Procura della Repubblica. Il Questore di Brescia, Paolo Sartori, considerata la gravità dei fatti e la pericolosità sociale del soggetto, ha disposto la revoca del permesso di soggiorno e emesso un ordine di allontanamento dal territorio nazionale. L’uomo sarà espulso dall’Italia non appena scarcerato.

Le parole del Questore

«La tempestività dell’intervento e la collaborazione tra il personale addetto alla vigilanza e gli agenti della Squadra Volante hanno consentito di assicurare alla giustizia un ennesimo malvivente – ha sottolineato il Questore Sartori -. Anche episodi che possono apparire di minore entità incidono sulla sicurezza quotidiana di cittadini e operatori commerciali e, per questo, devono essere affrontati con attenzione e determinazione. La presenza sul territorio, la rapidità nella risposta alle richieste di intervento e la collaborazione con la comunità rappresentano strumenti fondamentali per prevenire e contrastare questo tipo di fenomeni delinquenziali».

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