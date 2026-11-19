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CATANZARO – C’è anche il talento di Catanzaro nella prestigiosa mostra internazionale del manifesto dedicato a Pinocchio, nata per celebrare il bicentenario della nascita di Carlo Collodi (1826-2026).Giampiero De Santis è stato infatti selezionato tra circa 500 partecipanti provenienti da tutto il mondo, entrando a far parte della cerchia ristretta dei 200 artisti che daranno vita a un'esposizione itinerante internazionale.

L'iniziativa ha preso il via lo scorso aprile, quando il Museo MAGMA e l'associazione CARTACANTA APS hanno indetto il Concorso Internazionale di Design del Manifesto. L'obiettivo era ambizioso: rendere omaggio a Carlo Collodi e alla figura del suo celeberrimo burattino, inteso come simbolo universale di valori educativi ed etici. Agli artisti è stato chiesto di reinterpretare Pinocchio in chiave innovativa, originale e contemporanea, mantenendo però saldo il legame con la tradizione letteraria.

Una sfida raccolta con entusiasmo da Giampiero De Santis, che ha dato vita all’opera grafica 70x100 intitolata “CORRI, PINOCCHIO, CORRI”. Un'interpretazione visiva attuale che ha saputo fare breccia nel cuore della giuria internazionale.

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Il manifesto firmato dall’artista catanzarese racchiude una profonda stratificazione concettuale. “CORRI PINOCCHIO CORRI” rappresenta un Pinocchio in movimento, proiettato verso il futuro e verso le nuove generazioni, pronto a tramandare la sua storia senza mai perdere d'occhio il passato.

Dal punto di vista visivo, l'opera gioca su un forte contrasto geometrico e simbolico:

I colori della tradizione: Il manifesto mantiene la palette cromatica classica del Pinocchio "italiano", creando un legame immediato e affettivo con le radici storiche del personaggio.

Il manifesto mantiene la palette cromatica classica del Pinocchio "italiano", creando un legame immediato e affettivo con le radici storiche del personaggio. Il segreto delle quattro "C": Gli arti del burattino sono stilizzati attraverso quattro lettere "C". Nella visione dell'artista, questo elemento geometrico assume un triplo significato: richiama le iniziali dell'autore Carlo Collodi, evoca il movimento e l'azione attraverso il titolo del progetto (Corri, Pinocchio, Corri) e celebra il bicentenario della nascita espresso in numeri romani (CC, 200).

La notizia, accolta con comprensibile orgoglio dall'artista (che ironizza sui social con un perfetto "e non è una bugia!"), proietta l'opera del designer catanzarese su palcoscenici internazionali straordinari. La mostra itinerante farà infatti tappa a Buenos Aires (Argentina), a L’Avana (Cuba) e in diverse località italiane come Casette d'Ete, Civitanova Marche sede del Museo Magma e Montecosaro, con successive date in via di definizione che potrebbero toccare anche Firenze, Montelupone e la Bolivia.

Un traguardo prestigioso che non solo premia la ricerca visiva e la creatività di De Santis, ma porta il nome e la cultura di Catanzaro all'interno di un circuito artistico globale di altissimo livello.