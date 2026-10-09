Gioco in Calabria 2025: raccolta e perdite reali a confronto

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Gioco in Calabria, 6,17 miliardi di raccolta nel 2025: quale parte è davvero denaro perso?

I 3.994 euro giocati in media per abitante in Calabria nel 2025 non sono 3.994 euro persi. Il dato, riproposto il 27 settembre da Federconsumatori Calabria insieme alle cifre di tutti i Comuni della regione, ha fatto il giro delle testate locali accanto al primato di San Luca, dove il gioco online arriva a 7.610 euro per residente tra i 18 e i 74 anni. In quei conteggi, però, raccolta e perdita sono due grandezze diverse.

Cosa conta la raccolta

La raccolta è la somma di tutte le puntate registrate nell'anno. Dentro ci sono anche i soldi vinti e subito rimessi in gioco, una precisazione che accompagna anche il Libro nero sull'azzardo di Federconsumatori, Cgil e Fondazione Isscon, presentato il 28 maggio.

A livello nazionale la differenza è netta. Nel 2025 in Italia sono stati puntati 165,34 miliardi di euro, mentre le perdite effettive dei giocatori si sono fermate a 21,88 miliardi. Su 100 euro giocati ne sono rimasti al banco circa 13. Il resto è tornato ai giocatori sotto forma di vincite e, in buona parte, è stato puntato di nuovo.

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Perché l'online moltiplica i numeri

In Calabria il peso del digitale supera la media del Paese: 4,45 miliardi su 6,17, il 72% del totale, contro il 61% nazionale. Ed è proprio online che il rigioco pesa di più, perché il saldo resta sul conto e la puntata successiva parte in pochi secondi, senza passare dalla cassa di una sala.

Un esempio rende l'idea. Il conto di gioco si ricarica con cifre piccole: tra i casinò online diversi accettano un deposito pari a 5€, e quella somma, tra una vincita e una nuova puntata, può passare più volte dal tavolo prima di esaurirsi. Ogni passaggio finisce nella raccolta, mentre la perdita reale resta al massimo di 5 euro.

Lo stesso effetto spiega perché i piccoli Comuni finiscono in cima alle classifiche pro capite. In un paese di poche migliaia di abitanti bastano pochi giocatori molto attivi per spostare la media di tutti, e San Luca, Tropea o Badolato guidano le graduatorie anche per questo.

Quanto resta davvero in Calabria

I dati comunali diffusi a settembre riguardano la sola raccolta. La mappa per province e Comuni assegna a Reggio Calabria la media più alta, 4.323 euro pro capite, a Vibo Valentia il primato provinciale per il digitale e a Crotone quello tra i capoluoghi, con 4.208 euro giocati online per abitante.

Applicando ai 6,17 miliardi calabresi il rapporto nazionale tra puntate e perdite, la spesa effettiva si aggira poco sopra gli 800 milioni di euro, circa 530 euro sul dato medio regionale. È una stima, e con ogni probabilità per eccesso: online, dove in Calabria passa gran parte delle giocate, la quota restituita in vincite è in media più alta che negli apparecchi delle sale.

Resta comunque una cifra pesante per una regione con redditi tra i più bassi d'Italia, e in crescita: nel 2024 la raccolta si era fermata a 5,7 miliardi.

Il nodo dei servizi

Leggere bene i numeri non li ridimensiona del tutto. Secondo l'analisi del progetto "Oltre il Gioco", pubblicata ad agosto, in Calabria risulta censito un solo centro dedicato al disturbo da gioco d'azzardo per 1.827.571 residenti, contro una media nazionale di uno ogni 244.576. È il dato peggiore del Paese, oltre sette volte sotto la media.

Il calo degli strumenti di prevenzione e cura era già stato segnalato ad aprile da Libera, che nello stesso dossier richiamava il peso della 'ndrangheta nel settore. Per chi cerca aiuto resta attivo il Telefono Verde nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità, 800 558 822, anonimo e gratuito.