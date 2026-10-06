Green Communities in Calabria: al via il bando FOSMIT per i Comuni montani

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La Regione Calabria ha approvato il bando per la realizzazione di piani di sviluppo delle Green Communities, nell'ambito della parte regionale del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) relativa alle annualità 2023 e 2024. L'atto, numero 16753 del 5 ottobre 2026, apre ufficialmente la finestra per accedere alle risorse destinate ai territori montani.

Che cosa sono le Green Communities

Le Green Communities sono definite dall'articolo 72 della Legge 221/2015 come comunità locali che intendono valorizzare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono, in primo luogo acqua, boschi e paesaggio. Il loro obiettivo è attuare un piano di sviluppo sostenibile che non riguardi solo l'aspetto energetico, ma anche quello ambientale ed economico.

Si tratta quindi di un modello di crescita territoriale che punta sulla gestione responsabile delle risorse naturali e sulla creazione di opportunità economiche durature per le aree interne e montane.

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Chi può presentare domanda

I soggetti beneficiari dell'avviso sono le Green Communities costituite da Comuni della Calabria classificati come Comuni Montani ai sensi del D.P.C.M. n. 121 dell'11 maggio 2026 e/o riconducibili alla classificazione prevista dall'articolo 1 della Legge n. 991 del 25 luglio 1952 e successive modifiche, compresi nell'elenco aggiornato ad aprile 2021 e pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie.

Come e quando presentare la domanda

La domanda di finanziamento deve essere firmata, in forma autografa o digitale, dal legale rappresentante dell'Ente capofila richiedente. Deve essere completa della proposta, dei documenti e delle dichiarazioni indicate all'articolo 9 del bando.

La presentazione è prevista, a pena di esclusione, entro le ore 23:59 del 10 novembre 2026, inviando quanto richiesto all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel bando. Nell'oggetto del messaggio PEC, sempre a pena di inammissibilità, deve comparire la dicitura REALIZZAZIONE PIANI DI SVILUPPO DI GREEN COMMUNITIES.

Per la presentazione fa fede la data di invio della PEC alla Regione Calabria. Le domande che arriveranno oltre il termine massimo previsto non saranno ammesse.

Un'opportunità per le aree interne

Il bando rappresenta un passaggio concreto nell'attuazione della Strategia nazionale delle Green Communities e offre ai Comuni montani calabresi la possibilità di costruire progetti integrati di sviluppo locale. Per approfondire i dettagli operativi, i requisiti e la modulistica è possibile consultare il testo integrale dell'avviso pubblicato dalla Regione Calabria.