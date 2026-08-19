L’Ufficio Catechistico dell’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace e l’Istituto Universitario Pratesi presentano la seconda edizione del corso “Dare voce alle emozioni”

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Catanzaro – L’Ufficio Catechistico della Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace e l’Istituto Universitario Giorgio Pratesi di Soverato – realtà affiliata all’Università Pontificia Salesiana di Roma –, annunciano ufficialmente l’avvio della seconda edizione del "Corso avanzato di formazione per catechisti e operatori pastorali". L'iniziativa, che rafforza il connubio tra le due realtà, intitolata “Dare voce alle emozioni. Strumenti educativi per l’educazione religiosa”, si svolgerà venerdì 18 e sabato 19 settembre presso la sede dell’Istituto in Via Verdi 1, a Soverato (CZ).

Il percorso formativo si rivolge a tutti i catechisti e agli operatori pastorali del territorio diocesano che avvertono l'esigenza di aggiornarsi e di confrontarsi apertamente sulle sfide educative contemporanee. L'obiettivo principale è quello di fornire strumenti teorici e pratici concreti per favorire una comunicazione efficace, profonda e sintonizzata con il vissuto emotivo dei bambini e dei giovani di oggi.

Il programma prenderà il via venerdì 18 settembre, dalle ore 14:30 alle 17:00, con l’introduzione tematica affidata a don Ferdinando Fodaro, Direttore dell’Ufficio catechistico diocesano e docente di Teologia dell’educazione a cui farà seguito una lezione magistrale della professoressa Rosa Fiore, docente di Psicologia generale e dello sviluppo. I lavori riprenderanno sabato 19 settembre, articolati nelle sessioni mattutina, dalle ore 10:00 alle 13:00, e pomeridiana, dalle ore 14:00 alle ore 16:00, con la pedagogista Roberta Critelli che affronterà il tema anche in un’ottica inclusiva. Successivamente, i partecipanti saranno coinvolti in laboratori intensivi dal titolo “Le emozioni nelle pagine dei Vangeli. Un viaggio tra parole, immagini e musica”, curati congiuntamente dal professor Roberto Alessandrini, docente di Antropologia culturale, e dalla stessa professoressa Rosa Fiore. I laboratori proporranno un itinerario spirituale e psicologico attraverso undici tappe emotive riscontrabili nei testi evangelici: dalla paura della Annunciazione alla gioia della Natività, passando per l'empatia, la calma, la rabbia, il coraggio, la nostalgia, la solitudine, la tristezza, fino alla meraviglia della tomba vuota e alla fiducia ritrovata nel dubbio di Tommaso. Le conclusioni spetteranno a don Ferdinando Fodaro.

A coronamento delle due giornate di studio, alle ore 16:00 di sabato, i partecipanti si sposteranno a Soverato Superiore presso la Chiesa di Maria Santissima Addolorata per una speciale visita guidata dall'architetto Dario Puntieri, Officiale di Biblioteca del Pratesi, alla celebre Pietà di Antonello Gagini del 1521.

Per ragioni organizzative e logistiche, l’Ufficio Catechistico ricorda che è richiesta la prenotazione obbligatoria via email all’indirizzo ufficiale della segreteria dell'istituto a cui è possibile chiedere anche informazioni. ([email protected]).