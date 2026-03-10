Love Ghost – è uscito “Revolution Evolution”

Tempo di lettura: ~2 min

Prodotto da Tim Skold, produttore di Marilyn Manson e attuale membro della band, questo brano parla del desiderio di cambiamento e della ribellione contro un sistema ingiusto. Ricco di riff pesanti, elettronica grintosa ed un feroce spirito ribelle, incanala la cruda frustrazione in un ruggito catartico, pronto per le arene.

Perfetto per gli amanti del rock che spinge i confini e ha qualcosa di concreto da dire. Ottimo per le playlist Hard Rock, Alternative e Industrial Rock. Questo è il terzo singolo tratto dal prossimo album Anarchy and Ashes.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=lubCWMTf10s

I Love Ghost combinano Alternative Rock, Grunge, Metal, Pop-punk, Acustica, Hard Rock e altri generi. I testi delle canzoni hanno un tocco emo e poetico, affrontando spesso a testa alta traumi e problemi di salute mentale. Selezionati per Rockpalast (trasmesso in tutta la Germania), hanno suonato dal vivo in 4 continenti. Si sono esibiti al Los Angeles Warp Tour con i Wiplash nel 2025. In Messico hanno collaborato con artisti come Wiplash, Adan Cruz, Ritorukai, Blnko, El Burger e molti altri.

A livello globale hanno collaborato a brani con The Skinner Brothers (Regno Unito), Rico Nasty e a un intero album con SKOLD. Hanno ottenuto pubblicazioni da Rolling Stone Magazine (con oltre 10 articoli pubblicati), Sonic Seducer, Playboy, Time-Out Mexico, Clash magazine, Lyrical Lemonade e molti altri.

Website: https://www.loveghost.com

Apple Music: https://music.apple.com/us/artist/love-ghost/345566313

Instagram: https://www.instagram.com/loveghost_official

YouTube: https://youtube.com/@LoveGhost

Facebook: https://www.facebook.com/loveghost.official

Soundcloud: https://soundcloud.com/loveghost_official

Spotify: https://open.spotify.com/artist/7oYWWttOyiltgT19mfoUWi

Deezer: https://www.deezer.com/us/artist/345544

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@loveghost_official