Maniago tra gli anziani: storie di vita e di fede

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Gimigliano, 29 settembre 2026 – Nella Valle di Porto, sotto il manto di Maria, la Visita pastorale dell’Arcivescovo di Catanzaro-Squillace, mons. Claudio Maniago, ha fatto tappa alla RSA Madonna di Porto, per un incontro con gli anziani ospiti della struttura.

Ad accogliere l’Arcivescovo è stato il responsabile della RSA, dott. Vittorio Poggi, insieme al personale, agli ospiti e alle loro famiglie. Felice e compiaciuto per la presenza di mons. Maniago, Poggi ha accompagnato il Vescovo durante la visita, che si è svolta in un clima sereno, cordiale e familiare.

Particolarmente significativo il dialogo che l’Arcivescovo ha instaurato con gli anziani. Mons. Maniago si è fermato ad ascoltarli e a conversare con loro, lasciando spazio ai ricordi personali, agli aneddoti, alle esperienze familiari e alla fede che ha accompagnato molti di loro lungo il cammino della vita. Non sono mancati sorrisi e battute, in un confronto spontaneo che ha reso ancora più familiare l’incontro.

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La visita è stata anche l’occasione per richiamare il valore del tempo degli anziani, una stagione dell’esistenza che non può essere letta soltanto attraverso la fragilità e il bisogno di assistenza, ma che conserva una straordinaria ricchezza di memoria, esperienza, affetti e sapienza.

Gli anziani rappresentano infatti un patrimonio per le famiglie e per l’intera comunità. Nei loro racconti si custodiscono la storia dei paesi, il lavoro e i sacrifici di intere generazioni, le tradizioni, i legami familiari e una fede spesso ricevuta e trasmessa attraverso la semplicità della vita quotidiana.

L’incontro alla RSA ha evidenziato anche l’importanza del servizio svolto dal personale della struttura e della presenza delle famiglie, chiamati ogni giorno ad accompagnare gli ospiti con professionalità, attenzione e sensibilità, tutelandone la dignità e favorendo relazioni capaci di contrastare solitudine e isolamento.

La tappa alla RSA Madonna di Porto si inserisce nel più ampio cammino della Visita pastorale, attraverso la quale mons. Maniago sta incontrando non soltanto le comunità parrocchiali, ma anche le istituzioni e le diverse realtà sociali del territorio, con una particolare attenzione ai luoghi della fragilità e della cura.

Nella Valle di Porto, sotto il manto di Maria, resta così l’immagine di un Vescovo che si ferma tra gli anziani, ascolta le loro storie e condivide con loro un tratto di strada. Un gesto semplice che richiama una responsabilità comune: riconoscere che il tempo degli anziani è ancora un tempo prezioso, da accompagnare, rispettare e valorizzare.