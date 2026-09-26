Papa Leone XIV in Francia, giornata storica a Parigi con 600mila fedeli prima della partenza per Lourdes

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La seconda giornata del viaggio apostolico del Pontefice prevede incontri dedicati all'accoglienza e alla fede, una grande celebrazione nella capitale francese e la preghiera serale alla Grotta di Massabielle

Il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia entra nel vivo sabato 26 settembre 2026, con una giornata ricca di appuntamenti religiosi e incontri dal forte significato sociale. Dopo gli impegni istituzionali della prima giornata, il Pontefice si prepara a celebrare una grande Messa a Parigi, prima di raggiungere Lourdes, uno dei principali luoghi di pellegrinaggio mariano al mondo.

L'evento centrale sarà la celebrazione eucaristica delle ore 15 a Place de la Concorde, per la quale risultano circa 600mila iscritti. Un appuntamento che trasformerà il cuore della capitale francese in un grande luogo di incontro e preghiera.

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La giornata si concluderà ai piedi dei Pirenei, dove il Papa è atteso in serata per un momento di raccoglimento presso la Grotta delle apparizioni della Madonna.

Papa Leone XIV a Parigi, gli incontri dedicati all'accoglienza e alla fede

Il programma del 26 settembre si apre alle ore 9 con la visita alla Maison Bakhita, centro parigino dedicato all'accompagnamento e all'integrazione sociale.

La struttura porta il nome di Santa Giuseppina Bakhita, figura particolarmente significativa nella tradizione cattolica per la sua storia di sofferenza, liberazione e fede.

La visita rappresenta un'occasione per richiamare l'attenzione sull'importanza dell'accoglienza, della solidarietà e della dignità umana, temi centrali nell'impegno sociale della Chiesa.

Alle 10.15, il Pontefice raggiungerà l'Istituto Cattolico di Parigi, dove incontrerà i membri dell'Assemblea sinodale provinciale, i catecumeni e i neofiti.

I catecumeni sono gli adulti che si preparano a ricevere il Battesimo, mentre i neofiti sono coloro che hanno recentemente intrapreso il cammino della vita cristiana attraverso il sacramento.

L'incontro assume particolare rilevanza nel contesto religioso francese, caratterizzato da una società fortemente laica ma anche da un crescente interesse per il Battesimo in età adulta.

Messa del Papa a Parigi, attesi 600mila fedeli a Place de la Concorde

Il momento più partecipato della giornata è previsto alle ore 15, quando Papa Leone XIV celebrerà la Santa Messa a Place de la Concorde, uno degli spazi pubblici più rappresentativi della capitale.

La celebrazione coinvolgerà anche l'area degli Champs-Élysées, predisposta per accogliere l'elevato numero di partecipanti.

Con circa 600mila persone iscritte, l'appuntamento si presenta come uno dei principali eventi pubblici del viaggio pontificio in Francia.

La scelta di celebrare la Messa nel cuore di Parigi conferisce all'incontro anche un importante valore simbolico: la presenza del Pontefice in uno spazio centrale della vita civile francese offre un'occasione di incontro tra la comunità cattolica e la società contemporanea.

La celebrazione sarà inoltre trasmessa in diretta televisiva, consentendo anche ai fedeli impossibilitati a raggiungere la capitale di seguire l'evento.

Dal cuore di Parigi al Santuario di Lourdes

Conclusi gli appuntamenti nella capitale, il Papa partirà per Lourdes, seconda grande tappa del suo viaggio apostolico.

Secondo il programma, la partenza in aereo dall'aeroporto internazionale di Parigi-Orly è prevista alle 17.45, mentre l'arrivo all'aeroporto di Tarbes-Lourdes-Pyrénées è fissato per le 19.05.

Il trasferimento segnerà il passaggio dagli incontri pubblici nella capitale a una fase del viaggio maggiormente dedicata alla spiritualità mariana, alla preghiera e alla vicinanza alle persone malate.

Lourdes rappresenta infatti una delle mete più importanti del pellegrinaggio cattolico internazionale, frequentata ogni anno da fedeli provenienti da numerosi Paesi.

Papa Leone XIV alla Grotta di Massabielle, la preghiera serale

L'ultimo appuntamento di sabato 26 settembre è previsto alle 19.40, quando il Pontefice raggiungerà la Grotta di Massabielle, all'interno del Santuario di Nostra Signora di Lourdes.

Il luogo è legato alle apparizioni mariane che, secondo la tradizione cattolica, ebbero come protagonista Bernadette Soubirous nel 1858.

La preghiera del Papa presso la Grotta costituisce uno dei momenti spiritualmente più significativi del viaggio, in un santuario profondamente associato alla devozione mariana e alla speranza dei pellegrini.

La permanenza a Lourdes proseguirà anche nella giornata successiva, con ulteriori celebrazioni e incontri dedicati alla comunità ecclesiale e alle persone assistite dal santuario.

Il programma completo di sabato 26 settembre

Ecco gli orari dei principali appuntamenti previsti per la seconda giornata del viaggio di Papa Leone XIV in Francia.

Ore 9.00: visita alla Maison Bakhita, centro di accompagnamento e integrazione sociale di Parigi.

Ore 10.15: incontro con i membri dell'Assemblea sinodale provinciale, i catecumeni e i neofiti presso l'Istituto Cattolico di Parigi.

Ore 15.00: Santa Messa a Place de la Concorde.

Ore 17.45: partenza dall'aeroporto di Parigi-Orly verso Lourdes.

Ore 19.05: arrivo all'aeroporto di Tarbes-Lourdes-Pyrénées.

Ore 19.40: preghiera alla Grotta delle apparizioni di Massabielle.

Cosa farà il Papa a Lourdes domenica 27 settembre

Il programma del viaggio apostolico in Francia proseguirà domenica 27 settembre con una giornata interamente dedicata a Lourdes.

Alle ore 9 è previsto l'incontro con i vescovi della Conferenza episcopale francese, seguito alle ore 11 dalla Santa Messa nella grande area del santuario, con la recita dell'Angelus.

Nel pomeriggio, alle 15.30, Papa Leone XIV incontrerà gli operatori e le persone malate accolte presso l'Accueil Notre-Dame. Successivamente, alle 16.45, è previsto un incontro privato con le religiose di vita contemplativa del monastero carmelitano.

La giornata terminerà alle ore 21 con la preghiera del Santo Rosario e la tradizionale processione aux flambeaux, uno dei momenti più caratteristici della spiritualità di Lourdes.

Il viaggio proseguirà lunedì 28 settembre a Metz, prima del rientro del Pontefice a Roma, previsto in serata.