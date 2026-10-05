Moacasa, l’edizione 2026 è dal 21 al 29 novembre
Un appuntamento per scoprire in un solo luogo le migliori soluzioni per l’abitare, proposte da mobilieri e artigiani provenienti da tutta Italia: torna alla Fiera di Roma la mostra di arredo Moacasa, in programma nel 2026 dal 21 al 29 novembre. Organizzata da MOA Società Cooperativa, la manifestazione è una delle più amate del calendario fieristico e giunge quest’anno alla sua 51a edizione.
In mostra idee e tendenze per vivere al meglio i diversi ambienti della propria abitazione, con soluzioni di qualità e per ogni gusto. All’interno delle mura domestiche parole chiave sono comfort e design che riflettono lo stile personale di chi abita la casa, creando ambienti rilassanti, funzionali e di carattere. La 51a edizione di Moacasa sarà un laboratorio di sperimentazione e contaminazione, un luogo di incontro e di nuove opportunità per riflettere sul mondo del design e della progettazione tra le proposte delle oltre 150 aziende presenti. Tutte soluzioni all’insegna dello stile e della grande tradizione del nostro Paese, presentate secondo un format espositivo che fa dialogare con intelligenza, al suo interno, industria e artigianato di alto livello, classico e design, promuovendo i marchi più significativi del Made in Italy.
La ricerca è su arredi di qualità che sappiano favorire il relax e il riposo, per accogliere e rigenerare i sensi, in un approccio progettuale volto a migliorare il benessere psicofisico di chi vive gli ambienti. L’abitazione si tinge con una palette cromatica che si fa calda, profonda e avvolgente, dove i neutri diventano cremosi e i toni della terra dominano la scena accanto ai verdi rilassanti, come salvia e lichene, come in un sottobosco. Per rompere la monotonia, si inseriscono tocchi di colore, come il giallo zafferano o il blu notte. Invece di colorare intere pareti, la tendenza è di usare accenti a piccole dosi su velluti, tessili, o come guizzo cromatico in sedute e oggettistica, per dare ritmo agli spazi.
Moacasa è un appuntamento atteso da migliaia di visitatori che possono scoprire in nove giorni alla Fiera di Roma anteprime e novità altamente qualificate e specializzate, oltre che ricevere assistenza da parte dei professionisti del settore per diversi servizi, come la consulenza gratuita sulla progettazione di interni ed esterni. Eccellenza, creatività e genialità che guardano al futuro attingendo alla cultura della nostra tradizione e dell’artigianato e alla sostenibilità, con una crescita dell’utilizzo di materiali eco-friendly e riciclabili, fibre naturali e ceramiche a basso impatto ambientale
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