Modena, dieci studenti denunciati per il furto al supermercato dopo la rissa davanti a scuola

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Un episodio di devianza giovanile che ha scosso la citta di Modena si e concluso con dieci studenti denunciati dai Carabinieri. I militari della Stazione di Modena Viale Tassoni hanno identificato i responsabili del furto avvenuto lo scorso 24 settembre ai danni di un supermercato del capoluogo emiliano. Le indagini, rapide e articolate, hanno fatto piena luce su una vicenda che aveva gia avuto ampia risonanza mediatica grazie a video diffusi sulle piattaforme digitali.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, tutto ha avuto origine da pregressi attriti tra studenti, culminati nella decisione di un nutrito gruppo di giovani di radunarsi in massa all'esterno di un istituto scolastico cittadino alla ricerca di un coetaneo. Il pronto intervento di alcuni docenti, che hanno sbarrato l'accesso all'istituto proteggendo gli studenti in uscita, ha evitato il peggio. Ma il gruppo non si e fermato: gli indagati e altri studenti si sono diretti verso un vicino supermercato, dove una quindicina di persone ha fatto ingresso creando confusione e sfruttando la superiorita numerica per sottrarre diversi prodotti dagli scaffali.

Le modalita del furto

Gli approfondimenti, condotti attraverso riscontri sul territorio, testimonianze e comparazioni fotografiche, hanno permesso di ricostruire la dinamica dei singoli episodi delittuosi. Diversi giovani hanno asportato confezioni di sushi, tramezzini, dolciumi e bottiglie di alcolici, nascondendo la refurtiva sotto l'abbigliamento o all'interno delle tasche delle giacche, arrivando persino a riporre la merce direttamente negli zaini dei compagni. Tra le condotte piu singolari e emerso il caso di un ragazzo che ha prelevato una confezione di dolci occultandola nei pantaloni, per poi abbandonarla in un altro reparto e sottrarre una bottiglia di superalcolico.

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Identificati dieci studenti

Gli sviluppi investigativi hanno consentito di identificare e denunciare, in stato di liberta, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena e alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna dieci ragazzi, con un'eta compresa tra 14 e 18 anni. I componenti del gruppo, alcuni gia noti alle forze dell'ordine, risiedono in differenti comuni della provincia di Modena.

L'attenzione dei Carabinieri

L'esito dell'operazione testimonia la costante attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Modena nel contrastare i fenomeni di devianza giovanile e il disordine urbano. L'attivita svolta evidenzia l'importanza del capillare controllo e conoscenza del territorio, nonche della preziosa sinergia tra istituzioni scolastiche e forze dell'ordine. Si rammenta che le persone sottoposte ad indagini devono considerarsi presunte innocenti sino a sentenza irrevocabile di condanna.