Nuove assunzioni al Comune di San Roberto: due posti per manovali a tempo indeterminato

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Il Centro per l'Impiego di Reggio Calabria ha pubblicato un avviso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale di due unità di personale presso il Comune di San Roberto, in provincia di Reggio Calabria. La selezione rientra nel programma di avviamento a selezione previsto dagli articoli 16 della Legge n. 56/87 e 35 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 165/2001.

Dettagli delle posizioni

Le figure ricercate sono manovali e personale non qualificato per la costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche, con inquadramento nell'Area degli Operatori, codice ISTAT 8.4.2.2.0. Il contratto è a tempo indeterminato e parziale, con un orario settimanale di 18 ore, secondo il CCNL del Comparto Funzioni Locali.

Requisiti e destinatari

L'avviso è rivolto esclusivamente ai tirocinanti di inclusione sociale ex percettori di mobilità in deroga, in base all'Accordo del 22 gennaio 2015 approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, e alla D.G.R. n. 472 del 29 ottobre 2018. La normativa di riferimento include il Decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023 n. 74, e successivamente modificato dall'articolo 1 comma 132 della Legge 30 dicembre 2024 n. 207.

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Come candidarsi

Gli interessati possono consultare l'avviso pubblico integrale presso il Centro per l'Impiego di Reggio Calabria o sul sito istituzionale. La procedura di selezione è curata dal Settore 7 – Rete dei Centri per l'Impiego, Servizi al Lavoro e Collocamento Mirato. L'atto di approvazione porta il numero 16651 del 1 ottobre 2026.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare direttamente il CPI di Reggio Calabria.