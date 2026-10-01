Opportunità di incarico dirigenziale nel settore dei trasporti pubblici locali
La Regione ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione di un dipendente di elevata qualificazione da assegnare al Dipartimento Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale. L'incarico, di durata annuale, riguarda la programmazione e il controllo dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL) e altri adempimenti tecnico-contabili.
Requisiti e modalità di partecipazione
Possono partecipare i dipendenti appartenenti all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato o determinato presso la Giunta regionale, oppure comandati assegnati al medesimo Dipartimento. La selezione avverrà tramite manifestazione di interesse.
Scadenza e presentazione della domanda
La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata a 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso. Gli interessati possono consultare l'avviso integrale e ottenere ulteriori informazioni sui canali ufficiali della Regione.
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