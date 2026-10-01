Opportunità di incarico dirigenziale nel settore dei trasporti pubblici locali

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La Regione ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione di un dipendente di elevata qualificazione da assegnare al Dipartimento Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale. L'incarico, di durata annuale, riguarda la programmazione e il controllo dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL) e altri adempimenti tecnico-contabili.

Requisiti e modalità di partecipazione

Possono partecipare i dipendenti appartenenti all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato o determinato presso la Giunta regionale, oppure comandati assegnati al medesimo Dipartimento. La selezione avverrà tramite manifestazione di interesse.

Scadenza e presentazione della domanda

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata a 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso. Gli interessati possono consultare l'avviso integrale e ottenere ulteriori informazioni sui canali ufficiali della Regione.

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