Selezione per Collaudatore Tecnico nella ZES Calabria: Opportunità per Funzionari Regionali

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Il Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive della Regione Calabria ha pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di un collaudatore tecnico per il progetto “Infrastruttura per la sicurezza nelle aree della ZES Calabria”. L’incarico è riservato a personale dipendente della Regione Calabria inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Requisiti richiesti

Per partecipare alla selezione è necessario possedere una laurea magistrale o del previgente ordinamento in ingegneria o architettura, con abilitazione all’esercizio della professione. Sono ammesse anche altre lauree in discipline tecnico-scientifiche, valutate in base alla specificità delle opere. È richiesta inoltre esperienza pregressa in attività attinenti all’oggetto dell’appalto, come videosorveglianza, cablaggi e reti informatiche, sistemi elettronici, telecomunicazioni, infrastrutture tecnologiche, integrazione di sistemi e sicurezza fisica/digitale.

Costituisce titolo preferenziale una documentata esperienza almeno quinquennale in attività tecniche connesse ai contratti pubblici. Saranno valutati i titoli e le esperienze pertinenti, con particolare riguardo a collaudi tecnico-amministrativi, direzione lavori, funzioni di RUP o supporto al RUP e gestione di contratti pubblici complessi.

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Durata dell’incarico

L’incarico decorre dal provvedimento di nomina e prosegue fino alla conclusione delle operazioni di collaudo e degli adempimenti connessi, nel rispetto dei termini di cui all’art. 116, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

Modalità di candidatura

Gli interessati dovranno far pervenire la candidatura, a pena di irricevibilità, stante l’urgenza, entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale della Regione Calabria, all’indirizzo PEC del Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive. Alla candidatura, redatta secondo il modello allegato (Allegato 1), dovranno essere allegati:

curriculum formativo e professionale , datato e sottoscritto, reso ai sensi del D.P.R. 445/2000, con l’elenco degli incarichi svolti;

, datato e sottoscritto, reso ai sensi del D.P.R. 445/2000, con l’elenco degli incarichi svolti; dichiarazione relativa agli altri incarichi (Allegato 3);

(Allegato 3); copia di un documento di identità in corso di validità, in caso di firma autografa.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale della Regione Calabria.