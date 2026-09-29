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Regione Calabria, bando interno per incarico di elevata qualificazione nel settore appalti

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La Regione Calabria ha avviato una manifestazione di interesse per l'attribuzione di un incarico di Posizione di Elevata Qualificazione di terzo livello presso la Struttura Ausiliaria del Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive. L'avviso è rivolto ai dipendenti appartenenti all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato o determinato della Giunta Regionale, o comandati, come specificato nel D.D.G. n. 16410 del 28.09.2026.

Dettagli dell'incarico e durata

L'incarico, denominato Supporto specialistico al coordinamento e alla pianificazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi dipartimentali, avrà una durata di 36 mesi dalla data di conferimento, in linea con la DGR 256/2024. La selezione è finalizzata all'individuazione di un solo dipendente idoneo a ricoprire il ruolo.

Requisiti e modalità di partecipazione

I candidati devono far pervenire la propria domanda entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito della Regione Calabria. La domanda, redatta in carta semplice secondo il modello allegato e ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve essere inviata alla Direzione Generale del Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive, all'indirizzo PEC indicato nell'avviso.

Documentazione richiesta

Penalità di inammissibilità, alla domanda dovranno essere allegati:

  • Curriculum vitae datato e firmato, in versione integrale e priva di dati sensibili, con indicazione di requisiti culturali, attitudini, capacità professionali ed esperienze pregresse;
  • Dichiarazione di insussistenza di condanne per reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del Codice Penale e assenza di conflitto di interessi, secondo il modello allegato;
  • Espresso assenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
  • Copia del documento di identità in corso di validità.

Considerazioni sull'urgenza

Data l'urgenza segnalata, i dipendenti interessati sono invitati a predisporre la documentazione con tempestività. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale della Regione Calabria o contattare direttamente il Dipartimento competente.


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