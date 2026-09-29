Operazione antidroga a Campomarino: arresti e sequestri significativi

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Nella serata del 25 settembre, i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Termoli hanno condotto un'operazione antidroga a Campomarino, in provincia di Campobasso, che ha portato all'arresto di tre individui per concorso in detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento rientra in un più ampio dispositivo di contrasto al fenomeno dello spaccio nel territorio molisano.

I dettagli dell'operazione

Durante il blitz, i militari hanno perquisito un'abitazione nel comune di Campomarino, dove hanno rinvenuto e sequestrato circa 110 grammi di cocaina e quasi 185 grammi di hashish, suddivisi in dosi pronte per lo spaccio. Insieme agli stupefacenti, sono stati trovati due bilancini di precisione e tutto il materiale necessario per il taglio e il confezionamento delle dosi, oltre a una somma di denaro contante ritenuta provento dell'attività illecita.

Le misure cautelari

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Larino ha convalidato gli arresti, disponendo per uno degli indagati la custodia cautelare in carcere e per gli altri due l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e collegamenti con altri canali di approvvigionamento.

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Un duro colpo allo spaccio locale

L'operazione rappresenta un significativo intervento delle forze dell'ordine contro il traffico di droga nella zona, contribuendo a garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Il sequestro di ingenti quantitativi di stupefacenti e l'arresto dei presunti responsabili testimoniano l'efficacia del monitoraggio costante del territorio da parte dell'Arma.