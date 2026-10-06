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Operazione antidroga in Gallura: sequestrata maxi piantagione di cannabis, quattro arresti

Redazione
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Operazione antidroga in Gallura: sequestrata maxi piantagione di cannabis, quattro arresti
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Una maxi piantagione di cannabis è stata scoperta dai Carabinieri della stazione di Loiri Porto San Paolo, in Gallura, al termine di un'operazione coordinata dalla Procura di Tempio Pausania. Quattro persone sono state arrestate in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP, con l'accusa di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti in concorso e l'aggravante dell'ingente quantità.

Il blitz e la scoperta

L'operazione, condotta insieme allo squadrone eliportato Cacciatori Sardegna, ha portato i militari in una zona impervia e difficilmente accessibile, dove era nascosta una coltivazione di quasi 2.300 piante di cannabis disposte su 69 filari. La piantagione era dotata di un sofisticato impianto di irrigazione a goccia, cisterne per l'accumulo dell'acqua, collegamenti elettrici e una recinzione elettrificata. Al momento dell'intervento, il sistema irriguo era ancora in funzione.

Le indagini e gli arresti

Dopo il rinvenimento delle piante, è iniziato il lavoro per individuare i responsabili. Le indagini hanno combinato osservazioni sul territorio, testimonianze, intercettazioni e accertamenti tecnici, permettendo di delineare i rapporti e i contributi attribuiti a quattro indagati, ora in carcere. L'operazione rappresenta un duro colpo al traffico di droga nella regione.


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Argomenti:
cannabis piantagione gallura arresti droga carabinieri loiri porto paolo tempio pausania coltivazione illecita

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