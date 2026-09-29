Palermo, violenta rapina in piazza Sant'Anna: quattro arresti
I carabinieri di Palermo hanno eseguito quattro misure cautelari nei confronti di altrettanti giovani, di età compresa tra i 19 e i 21 anni, ritenuti responsabili di una rapina violenta avvenuta lo scorso 30 maggio in piazza Sant'Anna, nel cuore del capoluogo siciliano. Le accuse, a vario titolo, sono di concorso in rapina e lesioni personali aggravate.
La dinamica dell'aggressione
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tutto sarebbe iniziato quando due turisti, in compagnia di alcuni amici, si sono trovati improvvisamente circondati da un gruppo di circa quindici giovani. In pochi istanti il clima, già teso e minaccioso, è degenerato in una vera e propria aggressione: calci e pugni si sono abbattuti sulle vittime, provocando ferite evidenti. Uno dei due turisti ha riportato la frattura del setto nasale.
La rapina e la fuga
Sfruttando la superiorità numerica, i quattro arrestati non si sono fermati alla violenza fisica. Prima di dileguarsi, hanno strappato lo smartphone a uno dei due turisti, completando così l'azione criminosa. Il pestaggio e la rapina sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza della zona, elementi che hanno permesso ai militari di identificare i presunti responsabili.
Le indagini e gli arresti
Dopo mesi di indagini, i carabinieri hanno notificato ai quattro giovani le misure cautelari. Le accuse sono di concorso in rapina e lesioni personali. Gli arrestati, tutti residenti a Palermo, sono ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i commercianti della zona, che chiedono maggiore sicurezza.
Un episodio che riaccende i riflettori sulla sicurezza
La violenza in piazza Sant'Anna è solo l'ultimo di una serie di episodi che hanno interessato il centro di Palermo. Le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli, ma i cittadini chiedono interventi più incisivi per contrastare il fenomeno della microcriminalità e delle baby gang.
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