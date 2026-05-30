Premio Leone D'oro a Venezia per celebrare il successo internazione della danzatrice Roberta Di Laura

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Il talento della danzatrice Roberta Di Laura fa tappa a Venezia dove, l'ambasciatrice dell'eccellenza artistica italiana nel mondo, ha ricevuto il prestigioso "Premio Internazionale Leone D'oro" alla Cultura promosso dal "Menotti Art Festival Spoleto" nell'ambito della Biennale di Venezia 2026.

La manifestazione svoltasi presso la splendida cornice della

Scoletta Dei Calegheri, uno dei luoghi di cultura più antichi di Venezia ha visto il Patrocinio del Comune di Venezia e della Regione Veneto nonchè la partecipazione di numerose personalità del mondo della Cultura e dell'arte confermando il respiro internazionale del premio che celebra l'artista tarantina come danzatrice apprezzata a livello globale.

Il riconoscimento ottenuto nella città lagunale, rappresenta soltanto l’ultimo capitolo di una carriera costellata di successi e premi internazionali. Recentemente Roberta Di Laura è stata insignita anche del Premio “100 eccellenze italiane 2025”, prestigioso riconoscimento ricevuto a Palazzo Montecitorio, del Premio "Ambasciatore di Terre di Puglia", "Premio Donna D'Autore" e Premio "La Rosa D'Oro" presso il Parlamento Europeo a Roma.



Roberta Di Laura, artista poliedrica, cittadina del mondo, ma legata profondamente alla sua terra. Fin da giovanissima, brilla per talento, passione e determinazione nel panorama mondiale della danza facendo risplendere l'Italia nel mondo attraverso l'arte della danza.

Dopo la formazione con i migliori docenti del panorama coreutico,

la sua carriera spicca ben presto il volo, a soli 20 anni, è entrata a far parte del “Consiglio Internazionale della Danza di Parigi“ partner Unesco, un traguardo che ha contribuito a consolidare la sua fama a livello mondiale e a portarla alla ribata internazionale imponendosi come una delle eccellenze italiane più apprezzate nel mondo che contribuisce con il suo talento artistico a dare lustro all'Italia nel mondo incarnando una figura di spicco del "Made in Italy" riconosciuta a livello mondiale. Di grande rilievo è anche il suo inserimento tra le personalità piu influenti a livello internazionale da parte della rivista STARS "Illustrated Magazine New York" nel 2020.

Nel corso della sua carriera l’artista ha calcato palcoscenici in numerosi Paesi del mondo, tra Europa, Medio Oriente, Asia e Nord Africa, esibendosi in Germania, Emirati Arabi, Francia, Spagna, Grecia, Turchia, Taiwan, Romania, Marocco e Tunisia. Portogallo.

Vincitrice di numerose competizioni di danza internazionali, accanto alla carriera scenica, Roberta Di Laura sviluppa un intenso percorso di ricerca. Presenta progetti sulla danza nei Congressi Mondiali di Ricerca sulla Danza che la portano da Atene a San Pietroburgo, dal Canada alla Florida, dall’Ucraina alle Bahamas, fino ad Avignone, Varsavia, Mosca e Tokyo, dove è l’unica rappresentante italiana a presentare un contributo. Di grande rilievo anche le sue Masterclass di danza tenute per il 64° Congresso Mondiale di Danza in Messico e per il Festival Internazionale di danza di Hong Kong.

La sua attività fa base a Stoccarda in Germania dove la tarantina è una delle docenti di danza più apprezzate. Fondatrice del "Roberta Di Laura - International Dance Project: per la creazione di progetti coreutici internazionali, nella città tedesca, l'artista cura inoltre la direzione della "Generation - Junior Dance Company", coordina il "Tanzfestival Stuttgart" confermando un impegno costante nella promozione dell'arte coreutica.

Di recente la sua attività a Stoccarda è stata anche oggetto, di recento" della trasmissione "Gli Italians' su Rai Italia.