Pubblici proclami per il ricorso Clinilab Srl: il Tar Lazio autorizza la notifica

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Con l'ordinanza n. 1680 del 9 luglio 2026, la Sezione Terza Quater del TAR Lazio ha autorizzato la notifica per pubblici proclami nell'ambito del ricorso R.G. n. 206/2024, promosso dalla società Clinilab S.r.l., con sede in Conselve (PD), alla via Seconda Strada n. 12.

Chi sono i destinatari della notifica

La notifica per pubblici proclami è rivolta a una pluralità di soggetti, sia pubblici che privati. Tra le amministrazioni intimate figurano il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, e la Regione Calabria.

Sono inoltre destinatarie della notifica, in qualità di controinteressate, tutte le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e dei Servizi Sanitari Regionali, diverse dalle Regioni, che operano nel settore dei dispositivi medici e che hanno acquisito tali dispositivi negli anni di riferimento. La stessa notifica è estesa anche a tutte le ditte fornitrici di dispositivi medici alle strutture pubbliche sopra indicate.

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Le ragioni del provvedimento

L'ordinanza del TAR Lazio accoglie l'istanza presentata dall'avv. Andrea Stefanelli, difensore di Clinilab S.r.l., consentendo la notifica tramite pubblici proclami data la difficoltà di identificare e raggiungere individualmente tutti i potenziali controinteressati. Questa modalità di notifica è prevista dall'art. 150 c.p.c. e viene autorizzata quando vi sia un numero elevato di destinatari o quando la loro individuazione sia particolarmente complessa.

Finalità e seguito del ricorso

Il ricorso R.G. n. 206/2024 ha ad oggetto la contestazione di atti amministrativi relativi al settore dei dispositivi medici, verosimilmente in materia di payback o di rimborsi. La pubblicazione per pubblici proclami ha lo scopo di rendere edotti tutti i soggetti potenzialmente interessati dall'esito del giudizio, affinché possano valutare se intervenire nel procedimento.

Per il testo integrale del ricorso e per ulteriori dettagli si rinvia alla documentazione allegata e alle informazioni rese disponibili dalle autorità competenti. Le parti interessate sono invitate a prendere visione degli atti presso gli uffici competenti.