Tentata rapina al supermercato di Ragusa: arrestata una donna armata di coltello

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un episodio di tentata rapina ha scosso la quiete di un supermercato a Ragusa, dove gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti per fermare una donna che, armata di coltello, ha minacciato il personale e cercato di impossessarsi del denaro in cassa. L'operazione, condotta dalle Volanti della Questura locale, si è conclusa con l'arresto della responsabile, ora ai domiciliari in attesa di convalida.

La dinamica dei fatti

Secondo la ricostruzione fornita dalla Questura, tutto ha avuto inizio quando la donna, entrata nel supermercato, si è avvicinata a una commessa chiedendo con insistenza la restituzione di una somma di denaro. A suo dire, l'importo era relativo a un acquisto online poi annullato. La cassiera, di fronte all'insistenza, ha chiamato il direttore, che ha tentato di spiegare le procedure corrette per ottenere un rimborso. La situazione è però degenerata: la donna, insoddisfatta delle risposte, ha spintonato entrambi i dipendenti e ha cercato di aprire il registratore di cassa.

L'escalation e l'intervento della Polizia

È a quel punto che la vicenda ha preso una piega più grave. La donna ha estratto un coltello dal proprio zaino e lo ha puntato contro la cassiera, tentando poi di nasconderlo dietro la schiena quando si è accorta della presenza del personale di vigilanza. Nel frattempo, sono arrivati gli agenti delle Volanti, ai quali la donna ha consegnato spontaneamente due coltelli che teneva nello zaino. Al termine degli accertamenti, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, è stata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Un episodio che riaccende i riflettori sulla sicurezza

L'episodio, avvenuto in un contesto quotidiano come un supermercato, sottolinea ancora una volta l'importanza della prontezza degli operatori e delle forze dell'ordine. La rapida reazione del personale e l'immediato intervento della Polizia hanno evitato conseguenze peggiori. La donna dovrà ora rispondere di tentata rapina e minacce aggravate, mentre le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio della vicenda.