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Truffa agli anziani a Ladispoli: finto nipote arrestato dai carabinieri

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Truffa agli anziani a Ladispoli: finto nipote arrestato dai carabinieri
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I carabinieri di Ladispoli, in provincia di Roma, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo di 43 anni, originario di Napoli, ritenuto responsabile di una serie di truffe ai danni di anziani. La vicenda, che ha scosso la comunità locale, risale allo scorso maggio quando due donne di 88 e 87 anni sono state raggirate con la tecnica del finto nipote.

Il modus operandi del truffatore

Secondo la ricostruzione fornita dagli investigatori, l'uomo contattava telefonicamente le vittime, spacciandosi per il nipote e raccontando di aver urgente bisogno di denaro per saldare un debito. Con questa scusa, riusciva a farsi consegnare un portagioie in legno contenente gioielli ed effetti preziosi, per un valore complessivo di circa 13.000 euro. Le due anziane, colte di sorpresa e preoccupate per il parente, non hanno esitato a consegnare i loro averi.

Le indagini e il recupero della refurtiva

Grazie alla prontezza delle vittime e all'immediata segnalazione ai carabinieri, gli investigatori sono riusciti a identificare il presunto autore delle truffe. Già il 13 maggio scorso l'uomo era stato denunciato in stato di libertà, e la refurtiva era stata recuperata e sequestrata, per poi essere riconosciuta dalle anziane e restituita. Le indagini, coordinate dalla Procura di Civitavecchia, hanno permesso di raccogliere un quadro probatorio solido a carico del 43enne.

L'arresto e le misure cautelari

Nei giorni scorsi, l'Autorità Giudiziaria di Civitavecchia ha emesso un'ordinanza di misura cautelare e l'uomo, rintracciato a Napoli, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Il provvedimento rappresenta un importante segnale nella lotta contro i reati predatori che colpiscono le fasce più vulnerabili della popolazione.

Un fenomeno in crescita

Le truffe agli anziani sono un fenomeno in costante aumento, che sfrutta la buona fede e la solitudine delle persone più fragili. Le forze dell'ordine raccomandano massima attenzione e invitano a segnalare immediatamente qualsiasi tentativo di raggiro, ricordando che è sempre possibile verificare l'identità di chi si presenta alla porta o chiama al telefono.


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