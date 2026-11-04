Truffe agli anziani in Irpinia: tre arresti e refurtiva recuperata dalla Polizia di Stato

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La Polizia di Stato di Avellino ha arrestato tre persone nell'ambito di due distinte indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Avellino, entrambe legate al contrasto delle truffe in danno di persone anziane. Le operazioni hanno permesso di recuperare denaro contante e oggetti preziosi sottratti alle vittime, un segnale importante nella lotta a un fenomeno criminale che continua a colpire le fasce più fragili della popolazione.

Lauro, arresti domiciliari per un 22enne

Il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettrico, nei confronti di un 22enne con precedenti di polizia. La misura è stata eseguita a Napoli, nel rione Chiaiano. Le indagini hanno consentito di sequestrare alcune pietre preziose e la somma di 1.600 euro, riconducibili alla truffa ai danni di una persona anziana residente a Lauro, consumata lo scorso 5 ottobre. Il provvedimento rappresenta il risultato di un'attività investigativa serrata, che ha permesso di ricostruire il percorso della refurtiva e di individuare il presunto responsabile.

Mercogliano, due arresti sulla A16

La Polizia Stradale di Avellino ha tratto in arresto due persone, anch'esse con precedenti, per una truffa ai danni di un'anziana. Nel pomeriggio di ieri un equipaggio della sottosezione di Avellino Ovest, allertato dalla Squadra Mobile della Questura di Bari, ha controllato una Fiat Panda bianca segnalata in prossimità del km 36+700 dell'autostrada, in direzione Napoli, nel territorio di Mercogliano. A bordo sono stati identificati due napoletani, un uomo di 37 anni e una minorenne di 17 anni, ritenuti probabili autori della truffa consumata nello stesso giorno a Barletta, in provincia di Barletta-Andria-Trani.

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Durante il controllo sono stati rinvenuti monili in oro e oggetti preziosi di ingente valore, oltre a tremila euro in banconote di vario taglio, corrispondenti a quanto denunciato dalla vittima. Tutto il materiale è stato debitamente sottoposto a sequestro.

Le raccomandazioni della Polizia

Gli inquirenti precisano che le contestazioni sono allo stato provvisorie e che la colpevolezza delle persone arrestate sarà accertata solo all'esito del giudizio definitivo. La Polizia di Stato rinnova l'invito a segnalare alle Forze dell'Ordine ogni potenziale situazione di pericolo e a diffidare di chi, spacciandosi per poliziotto, carabiniere o finanziere, chieda soldi o gioielli per risolvere presunti problemi giudiziari di un figlio, nipote o parente. Un monito che assume particolare rilevanza alla luce dei due episodi, che confermano quanto sia fondamentale la collaborazione tra cittadini e istituzioni per arginare il fenomeno delle truffe agli anziani.