Violenza sessuale a Carpi: fermo per un 29enne dopo la denuncia di una 18enne

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Un episodio di violenza sessuale ha scosso la città di Carpi, in provincia di Modena. La Polizia di Stato ha eseguito un fermo di indiziato di delitto, disposto dalla Procura della Repubblica di Modena, nei confronti di un uomo di 29 anni, ritenuto gravemente indiziato dell'aggressione ai danni di una ragazza di 18 anni. I fatti si sono verificati nel tardo pomeriggio del 24 ottobre, quando la giovane stava rincasando a piedi attraverso una via del centro cittadino. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'indagato l'avrebbe avvicinata e, dopo averla afferrata per un braccio, avrebbe compiuto atti di molestia sessuale palpeggiandole i glutei e una coscia. La vittima è riuscita a divincolarsi e a mettersi in salvo grazie all'intervento provvidenziale di un automobilista di passaggio, che si è accorto della scena e l'ha soccorsa, accompagnandola poi dal padre.

Le indagini e il fermo

Subito dopo la denuncia, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Carpi hanno avviato serrate indagini. Grazie alle testimonianze raccolte e al riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, gli inquirenti hanno acquisito gravi indizi di colpevolezza a carico del 29enne. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, su richiesta della Procura, ha convalidato il fermo e applicato alla persona indagata la misura cautelare della custodia in carcere.

La presunzione di innocenza

È doveroso ricordare che l'indagato è da considerarsi presunto innocente fino al definitivo accertamento della sua responsabilità con sentenza irrevocabile. La vicenda, tuttavia, riaccende l'attenzione sul tema della sicurezza nelle città e sulla necessità di una pronta risposta delle istituzioni contro la violenza di genere.

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