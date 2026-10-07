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Venturina Terme: 25enne denunciato per spaccio di cocaina

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Venturina Terme: 25enne denunciato per spaccio di cocaina
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Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Venturina Terme, in provincia di Livorno, hanno denunciato un giovane di 25 anni, di origine nordafricana e senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato in località Masseto mentre si aggirava a piedi con un atteggiamento sospetto.

L'atteggiamento sospetto e il tentativo di fuga

Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane, alla vista della pattuglia, ha mostrato un evidente nervosismo e ha tentato di allontanarsi rapidamente per evitare il controllo. I Carabinieri lo hanno prontamente bloccato e sottoposto a perquisizione personale.

Il sequestro: cocaina, bilancino e contanti

Addosso al 25enne i militari hanno rinvenuto e sequestrato 15 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 20 grammi, un bilancino di precisione e 135 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Denunciato in stato di libertà

Al termine delle operazioni, il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività rientra nei servizi di prevenzione e repressione dello spaccio di droga condotti dai Carabinieri nel territorio livornese.


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