Venturina Terme: 25enne denunciato per spaccio di cocaina

Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Venturina Terme, in provincia di Livorno, hanno denunciato un giovane di 25 anni, di origine nordafricana e senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato in località Masseto mentre si aggirava a piedi con un atteggiamento sospetto.

L'atteggiamento sospetto e il tentativo di fuga

Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane, alla vista della pattuglia, ha mostrato un evidente nervosismo e ha tentato di allontanarsi rapidamente per evitare il controllo. I Carabinieri lo hanno prontamente bloccato e sottoposto a perquisizione personale.

Il sequestro: cocaina, bilancino e contanti

Addosso al 25enne i militari hanno rinvenuto e sequestrato 15 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 20 grammi, un bilancino di precisione e 135 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Denunciato in stato di libertà

Al termine delle operazioni, il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività rientra nei servizi di prevenzione e repressione dello spaccio di droga condotti dai Carabinieri nel territorio livornese.