VISIONI SARDE NEL MONDO Il 5 giugno a Canneto Pavese

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Con Visioni Sarde il cinema isolano arriva in Lombardia. Dopo le tappe a Gold Coast (Queensland), Bogotà(Colombia), Elmas e Villasimius ora è il turno di Canneto Pavese.

L'evento è curato dall’Associazione di Promozione sociale e Circolo del Cinema "Il Cirro capriccioso" presieduta da Paolo Losio.

L'Associazione, costituita nell'aprile 2007, in questi lunghi anni si è distinta per la qualità delle sue iniziative che ne hanno legittimato il ruolo di primo piano assunto in campo culturale e sociale nel territorio pavese. La collaborazione con enti pubblici e privati e altre associazioni, ha permesso al Circolo di realizzare numerosi eventi interdisciplinari finalizzati alla divulgazione della cultura scientifica e artistica ad ampio spettro. L'istituzionale attività in campo cinematografico è integrata dall'organizzazione di serate ed eventi speciali destinati al pubblico più vasto quali

spettacoli teatrali, mostre fotografiche, incontri letterari, concerti musicali Da segnalare l'istituzione del premio "Cirro d'oro" assegnato dal 2010 a personalità del calibro di John Turturro, Marco Paolini, Paolo Poli, Toni Servillo, Ermanno Olmi, Flavio Bucci, Emanuela Rossi e Denise Tantucci.

In tale quadro si inserisce la serata dedicata a Visioni Sarde. La selezione proposta dalla Cineteca di Bologna presenta una panoramica sulla produzione breve in Sardegna toccando generi e temi estremamente diversi tra di loro. La rassegna non rappresenta solo un’occasione per apprezzare opere di alta qualità artistica, ma offre anche uno spazio di riflessione sulle tematiche contemporanee affrontate dai registi.

I film proposti si caratterizzano, dunque, per un ampio spettro tematico. Eccoli:

- Ajò West!" di Sara Corbioli. Brioso divertissement sui luoghi comuni dell'isola;

- "Brigas" di Lorenzo Spinelli. La ciclicità delle relazioni di coppia attraverso l’archivio di un videoamatore;

- "Infanzia e gioventù di Gramsci" di Paolo Zucca, Alessandra Atzori, Milena Tipaldo. Un mosaico visivo che ricompone un’infanzia complessa e una giovinezza inquieta del pensatore sardo;-"Mamma" di Matteo Martinez. Breve viaggio nelle profondità più oscure della mente;

- " Su cane est su miu" di Salvatore Mereu. L'impotenza dei bambini. l'infanzia non incantata;

- "True love waits" di Simone Cicalò. Struggente storia d’amore che supera la linea che divide vita e morte;

- "Una faccia da cinema" di Alberto Salvucci. I pregiudizi sulla Sardegna con il ribaltamento ironico degli stereotipi;

- "Vida e morti di unu maragotti" di Stefano Cau. Racconto che mescola commedia, biografia e gotico rurale.

La rassegna Visioni Sarde è promossa dalla Cineteca di Bologna con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna tramite la Fondazione Sardegna Film Commission. Il progetto è sostenuto dal portale CinemaItaliano.info in qualità di media partner.

L'incontro è fissato per venerdì 5 giugno ore 21:00 presso Casa della Cultura e del Vino, in via Roma 13, Canneto Pavese

Da non perdere.