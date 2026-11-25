Veet Pure Crema Depilatoria Gambe & Corpo per Pelli Sensibili, Dermatologicamente Testata, Formato Convenienza 400 ml
4,2 su 5 su Amazon, 6.195 recensioni
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Caratteristiche
- Confezione da 400 ml con pratico erogatore
- La formula appositamente studiata per pelli sensibili, rimuove efficacemente i peli superflui lasciando la pelle idratata ed esfoliata
- Offre l’assenza di cattivi odori persistenti grazie alla sua fragranza: aloe vera e viola
- Applicazione rapida in soli 5-10 minuti
Dettagli
- Colore
- 400 ml (Confezione da 1)
- Formato
- 400 ml (Confezione da 1)
In breve
Veet Pure Crema Depilatoria Gambe & Corpo per Pelli Sensibili, Dermatologicamente Testata, Formato Convenienza 400 ml costa 6,59 € su Amazon.it, rispetto a 8,99 € di prezzo precedente (risparmio 2,40 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 17:37; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 6.195 recensioni.
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