Bulk Creatina Monoidrato Polvere, Senza aroma, 500 g | 147 porzioni, Creatina pura, Vegano e Halal, Ideale per fitness, allenamento e palestra, Si scioglie facilmente
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Caratteristiche
- Aumenta forza e potenza: Bulk Creatina Monoidrato è utilizzata dagli atleti per supportare le prestazioni durante gli allenamenti ad alta intensità. La creatina aumenta le prestazioni fisiche in esercizi brevi e ripetuti di elevata intensità. L'effetto benefico si ottiene con un'assunzione giornaliera di 3g di creatina.
- Supporta la tua routine di allenamento: Questa creatina micronizzata è ideale per chi svolge esercizi ad alta intensità, supportando costanza e prestazioni.
- Micronizzata per un rapido assorbimento e facile miscelazione: La creatina ultra-fine si scioglie velocemente in acqua o frullati — senza grumi.
- Disponibile in versione neutra o aromatizzata per un uso versatile: Ideale da abbinare a frullati o altri integratori.
- Ottimo rapporto qualità-prezzo in vari formati: Adatta ai vegani e con confezione richiudibile per praticità.
Dettagli
- Colore
- Rosso
- Formato
- 500 g (147 Porzioni)
In breve
Bulk Creatina Monoidrato Polvere, Senza aroma, 500 g | 147 porzioni, Creatina pura, Vegano e Halal, Ideale per fitness, allenamento e palestra, Si scioglie facilmente costa 9,99 € su Amazon.it, rispetto a 15,99 € di prezzo precedente (risparmio 6,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 18:39; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 9.906 recensioni.
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