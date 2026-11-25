Logitech G G29 Driving Force volante da corsa per PS5, PS4, PC, Mac - Nero | Pedali con ritorno di forza dinamico reale, leve al volante in acciaio inox, coprivolante in pelle
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Caratteristiche
- Esperienza di gioco immersiva: Perfetto per i titoli di gioco per PlayStation 5, PS4 e PC, Driving Force simula la sensazione di guidare una vera auto con uno sterzo di precisione e pedali sensibili alla pressione
- Il volante da corsa Driving Force offre la simulazione dettagliata della guida di un'auto vera,con ingranaggi elicoidali che garantiscono uno sterzo fluido e silenzioso e un rivestimento cucito a mano
- Questi pedali del freno non lineari sensibili alla pressione garantiscono una sensazione di frenata reattiva e precisa su una base robusta e offrono facce regolabili per un controllo più preciso
- Rotazione a 900 gradi: con la rotazione a corsa completa di Driving Force puoi ruotare il volante per due giri e mezzo, sovrapponendo le mani nelle curve ampie, proprio come in un’auto F1
- Esperienza di gioco fantastica: porta a un nuovo livello la tua simulazione di corsa con accessori Driving Force come la leva del cambio Driving Force o i set di montaggio o da tavolo
- Le parti in plastica di G29 Driving Force includono il 52% di plastica riciclata post-consumo*
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- G29 | G920
In breve
Logitech G G29 Driving Force volante da corsa per PS5, PS4, PC, Mac - Nero | Pedali con ritorno di forza dinamico reale, leve al volante in acciaio inox, coprivolante in pelle costa 178,98 € su Amazon.it, rispetto a 349,99 € di prezzo precedente (risparmio 171,01 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 17:12; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 30.391 recensioni.
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