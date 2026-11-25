Ariasana Aero 360 Tab Inodore Tripack, Ariasana Aero 360° Ricarica per Dispositivi con Capacità ≥ 450g, Assorbi Umidità in Tab, Ricarica Tab contro i Cattivi Odori, 1 Confezione da 3 Tab da 450g
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Caratteristiche
- Contro umidità e cattivi odori – Il sistema Ariasana Aero 360° kit e Ariasana ricarica tab sono un rimedio efficace contro l’umidità in eccesso e i cattivi odori in casa
- 2-in-1 – Le tab 360 ricarica con una speciale scanalatura brevettata per massimizzare la circolazione dell’aria, hanno cristalli attivi assorbiumidità e agenti attivi anti-odore
- Fino a 9 mesi di durata – Una ricarica universale Ariasana è per ambienti fino a 55m3 e dura fino a 3 mesi*. La tab è inodore, ma cattura e neutralizza i cattivi odori
- Uso universale – La ricarica deumidificatore tab neutra per kit Aero 360° si adatta facilmente a quasi ogni deumidificatore ambiente casa con una capacità di almeno 450g
- Confezione – Ariasana Aero 360 Tab Inodore Tripack, Ariasana ricarica inodore, ultra-assorbente, circolazione dell'aria a 360° e tecnologia brevettata 2-in-1, 1 Confezione da 3 Tab
- Alimentazione: nessuna
Dettagli
- Colore
- Platino
- Formato
- 3x450 g
- Pezzi nella confezione
- 3
In breve
Ariasana Aero 360 Tab Inodore Tripack, Ariasana Aero 360° Ricarica per Dispositivi con Capacità ≥ 450g, Assorbi Umidità in Tab, Ricarica Tab contro i Cattivi Odori, 1 Confezione da 3 Tab da 450g costa 11,39 € su Amazon.it, rispetto a 12,99 € di prezzo precedente (risparmio 1,60 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 18:24; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 1.646 recensioni.
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