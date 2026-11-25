VASAGLE Attaccapanni, Appendiabiti da Terra in Legno, 8 Ganci, per Cappotti Cappelli Borse, per Ingresso, Ganci e Palo in Legno di Gomma, Bianco Nuvola RCR010W02
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Caratteristiche
- Facile da montare: Questo attaccapanni è progettato con parti filettate incorporate e non richiede altri strumenti per il montaggio. Basta avvittare i ganci in posizione seguendo le chiare istruzioni incluse e il gioco è fatto!
- Materiali e finitura: Costruito con un palo ispessito in legno di gomma e rivestito con una verniciatura a triplo strato, questo appendiabiti da terra offre una superficie liscia e adatta ai vestiti.
- 3 opzioni di altezza: Questo appendiabiti è perfetto per ogni membro della famiglia, ottimizzando l'uso e adattandosi senza sforzo al tuo stile di vita.
- Stabile: L'appendiabiti è dotato di un palo con diametro di 4 cm, unito ai ganci. Sostenuto da una base quadrata, è stabile e regge fino a 24 kg in totale, con una capacità di 3 kg per gancio.
- Elegante ovunque: Grazie alle linee fluide e al colore bianco nuvola, questo attaccapanni da terra si integra perfettamente in qualsiasi ambiente e aggiunge un tocco di eleganza per ingresso, camera da letto, ufficio o sala di ricevimento.
Dettagli
- Colore
- Bianco Nuvola
- Formato
- 30 x 30 x 173 cm
In breve
VASAGLE Attaccapanni, Appendiabiti da Terra in Legno, 8 Ganci, per Cappotti Cappelli Borse, per Ingresso, Ganci e Palo in Legno di Gomma, Bianco Nuvola RCR010W02 costa 22,30 € su Amazon.it, rispetto a 28,99 € di prezzo precedente (risparmio 6,69 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 09:32; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 7.047 recensioni.
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