Skechers Donna Uno Shimmer Away Trainers, Black Durabuck, 38 EU
4,6 su 5 su Amazon, 7.882 recensioni
-43% 45,95 €
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79,99 €, risparmi 34,04 €
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Caratteristiche
- Synthetic Leather
Dettagli
- Colore
- Black Durabuck
- Formato
- 38 EU
In breve
Skechers Donna Uno Shimmer Away Trainers, Black Durabuck, 38 EU costa 45,95 € su Amazon.it, rispetto a 79,99 € di prezzo precedente (risparmio 34,04 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 18:14; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 7.882 recensioni.
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