Electrolux Create 5 Impastatrice Planetaria 1200 W, Ciotola Inox 5L, Bianca | E5KM1-4SWB, 6 velocità + Pulse, gancio impastatore, frusta piatta e frusta a filo per pane, pizza e dolci
4,2 su 5 su Amazon, 89 recensioni
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Caratteristiche
- PRESTAZIONI IMPAREGGIABILI: Il motore da 1200W offre potenza e versatilità per impastare, frullare e miscelare una varietà di ingredienti facilmente e senza fatica.
- AMPIA CAPACITÀ: La ciotola in acciaio inossidabile da 5 L rende semplice preparare impasti di varie dimensioni, ideale per grandi porzioni o ricette complesse.
- ACCESSORI VERSATILI: Include gancio per impastare, frusta antiaderente e frusta a filo per soddisfare tutte le tue esigenze di cottura e pasticceria.
- CONTROLLO TOTALE: 6 velocità variabili e funzione Pulse ti permettono di adattare la potenza e la velocità per risultati precisi e ottimali ogni volta.
- DESIGN ROBUSTO: Struttura in alluminio pressofuso assicura durata e stabilità nelle performance, rendendolo un elemento essenziale in ogni cucina moderna.
Dettagli
- Colore
- Bianco
In breve
Electrolux Create 5 Impastatrice Planetaria 1200 W, Ciotola Inox 5L, Bianca | E5KM1-4SWB, 6 velocità + Pulse, gancio impastatore, frusta piatta e frusta a filo per pane, pizza e dolci costa 128,76 € su Amazon.it, rispetto a 349,99 € di prezzo precedente (risparmio 221,23 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 08:32; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 89 recensioni.
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