Bruno Marc Chelsea boots uomo pelle scamosciata,Marrone,42 | Tomaia liscia facile da pulire, inserti in gomma per calzata rapida e suola imbottita per comfort tutto il giorno
4,2 su 5 su Amazon, 1.811 recensioni
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Caratteristiche
- Consiglio: lo strato decorativo superiore è adatto per scenari di passeggiate quotidiane, il contatto con oggetti metallici affilati può portare all'usura dello strato superficiale, si consiglia di praticare ciclismo per scegliere scarpe sportive professionali.
- Morbidi materiali esterni in PU: questi stivali Chelsea da uomo presentano una tomaia liscia e antirughe, facile da pulire e che garantisce sempre un look fresco.
- Comfort duraturo: questi stivali sono dotati di una soletta interna in schiuma elastica rivestita in PU che assorbe gli urti e garantisce che ogni passo sia supportato e ammortizzato.
- Leggero e flessibile: una suola in EVA leggera ti permette di camminare con facilità e maggiore flessibilità senza sentirti appesantito.
- Suola esterna resistente: questi stivali Chelsea si basano su una suola esterna TPR strutturata con un tacco da 0,98 pollici e offrono durabilità e aderenza sicura.
- Stivali Smart-Casual: questi raffinati stivaletti Chelsea sono un must per il lavoro, riunioni sociali, passeggiate quotidiane, appuntamenti e altro ancora.
Dettagli
- Colore
- Marrone
- Formato
- 42 EU
In breve
Bruno Marc Chelsea boots uomo pelle scamosciata,Marrone,42 | Tomaia liscia facile da pulire, inserti in gomma per calzata rapida e suola imbottita per comfort tutto il giorno costa 39,79 € su Amazon.it, rispetto a 44,09 € di prezzo precedente (risparmio 4,30 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 17:02; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 1.811 recensioni.
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