Clarks Uomo Desert Bt Evo Stivali, Navy Suede, 44 EU
4,4 su 5 su Amazon, 481 recensioni
-40% 59,40 €
Prima
99,00 €, risparmi 39,60 €
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Caratteristiche
- Suede
Dettagli
- Colore
- Navy Suede
- Formato
- 44 EU
In breve
Clarks Uomo Desert Bt Evo Stivali, Navy Suede, 44 EU costa 59,40 € su Amazon.it, rispetto a 99,00 € di prezzo precedente (risparmio 39,60 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 17:58; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 481 recensioni.
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