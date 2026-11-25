Brother MFCL2835DW, Multifunzione Laser Monocromatica (B/N), 32 ppm | Stampa Fronte/Retro, WiFi,LAN,USB, Inbox Toner da circa 1200 pag
4,4 su 5 su Amazon, 650 recensioni
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Caratteristiche
- VELOCITA’: stampa fino a 32 pagine al minuto. Funzionalità di stampa fronte/retro. All-in-one Stampa, Copia, Scansione e Fax
- CONNETTIVITA’: WiFi, LAN e USB. Tramite APP Brother Mobile Connect puoi gestire comodamente il tuo dispositivo da smartphone. Cavo USB non incluso nella confezione
- DISPLAY: intituivo pannello di controllo LCD a 2 righe
- GESTIONE CARTA: cassetto da 250 fogli e alimentatore automatico (ADF) da 50 fogli
- TONER: incluso nella confezione toner starter kit da 1200 pagine ( a norma ISO/IEC 19752). Toner aggiuntivi da acquistare a parte: TN2510 da 1.200 pagine e TN2510XL da 3.000 pagine
- ECOPRO: compatibile con abbonamento Brother EcoPro per ricevere i toner direttamente a domicilio, prima che si esauriscano
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 32 ppm, Toner da 1200 pag
In breve
Brother MFCL2835DW, Multifunzione Laser Monocromatica (B/N), 32 ppm | Stampa Fronte/Retro, WiFi,LAN,USB, Inbox Toner da circa 1200 pag costa 219,00 € su Amazon.it, rispetto a 350,00 € di prezzo precedente (risparmio 131,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 18:29; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 650 recensioni.
Informativa sulle offerte
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