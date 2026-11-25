AirWick Active Fresh Deodorante per Ambienti, 4 Ricariche per Diffusore Spray Automatico senza Gas alla fragranza Lavanda e Mughetto 228ml, Profumatore Ambienti Neutralizza Odori 24/7
4,5 su 5 su Amazon, 1.981 recensioni
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Caratteristiche
- IL NOSTRO PRIMO SPRAY AUTOMATICO SENZA GAS: la sua formula a base d'acqua è il risultato di un'accurata selezione di ingredienti.
- LA CONFEZIONE: il pacco contiene 4 ricariche per diffusore spray automatico senza gas alla fragranza Lavanda e Campanule
- FRAGRANZA ECCEZIONALE: Infusa con il doppio di oli essenziali*. La tua casa avrà un profumo incredibilmente fresco e accogliente. *rispetto al contenuto medio delle formule precedenti
- CONTROLLO DELL’INTENSITA’: scegli e controlla l'intensità della fragranza come preferisci.
- PULSANTE BOOST: per una maggiore freschezza, premi sulla parte superiore del dispositivo.
- SENZA: ftalati, propellenti e coloranti.
Dettagli
- Colore
- Viola
- Formato
- 4 unità (Confezione da 1)
In breve
AirWick Active Fresh Deodorante per Ambienti, 4 Ricariche per Diffusore Spray Automatico senza Gas alla fragranza Lavanda e Mughetto 228ml, Profumatore Ambienti Neutralizza Odori 24/7 costa 18,46 € su Amazon.it, rispetto a 27,96 € di prezzo precedente (risparmio 9,50 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 18:08; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 1.981 recensioni.
Informativa sulle offerte
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