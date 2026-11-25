Amazon Basics Tostapane 2 Fette con 7 Livelli di Doratura e Vassoio Raccogli Briciole Estraibile, Slot Extra Larghi, 800W, Nero
4,3 su 5 su Amazon, 1.904 recensioni
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Caratteristiche
- DESIGN VERSATILE E COMPATTO: Il tostapane è dotato di 2 fette con fessure extra larghe (circa 14 x 3,8 cm) per ospitare una varietà di tipi di pane, inclusi bagel e fette spesse, mentre il suo ingombro compatto consente una tostatura efficiente di una o due fette alla volta, ideale per risparmiare spazio ed energia.
- CONTROLLO PERSONALIZZATO DELLA DORATURA: offre 7 impostazioni di tonalità precise per garantire che il pane tostato sia preparato esattamente al livello preferito, da dorato chiaro a ben cotto.
- GRIGLIA DI SCONGELAMENTO INTEGRATA: include una comoda griglia rimovibile da posizionare sopra il tostapane, ideale per riscaldare o scongelare delicatamente croissant, panini e altri prodotti da forno.
- FUNZIONI ONE-TOUCH: Aziona facilmente il tostapane con pulsanti dedicati di scongelamento, riscaldamento e annullamento, ciascuno dotato di indicatori LED per una chiara visibilità.
- FACILE DA PULIRE: è dotato di un vassoio raccogli briciole rimovibile situato sul retro dell'unità, che consente una manutenzione rapida e igienica dopo ogni utilizzo.
Dettagli
- Colore
- Nero E Argento
- Formato
- 2 scomparti
In breve
Amazon Basics Tostapane 2 Fette con 7 Livelli di Doratura e Vassoio Raccogli Briciole Estraibile, Slot Extra Larghi, 800W, Nero costa 17,84 € su Amazon.it, rispetto a 20,72 € di prezzo precedente (risparmio 2,88 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 16:51; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 1.904 recensioni.
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