Tognana Japan Collection, Caffettiera 3 tazze, alluminio, verde acqua
4,5 su 5 su Amazon, 103 recensioni
-52% 16,99 €
Prima
35,10 €, risparmi 18,11 €
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Caratteristiche
- CAPACITÀ: caffettiera capacità cc180 ideale per preparare 3 tazze di caffè
- COMPONENTI INCLUSI: caffettiera dotata di una guarnizione in silicone
- CARATTERISTICHE: corpo in fusione d'alluminio e manico con finitura soft touch effetto legno ergonomico ed antiscivolo
- COMPATIBILITÀ: la caffettiera è compatibile con piano di cottura: elettrico, alogena, vetroceramica, gas
Dettagli
- Colore
- Verde Acqua
- Formato
- 3 tazze
In breve
Tognana Japan Collection, Caffettiera 3 tazze, alluminio, verde acqua costa 16,99 € su Amazon.it, rispetto a 35,10 € di prezzo precedente (risparmio 18,11 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 09:33; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 103 recensioni.
Informativa sulle offerte
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