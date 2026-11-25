Anker caricatore USB C 140W adattatore GaN rapido a 4 porte | Compatto, comandi tattili intuitivi, per iPhone 17 Pro Max/Serie 16-12, Samsung S25 Ultra, MacBook Air/Pro, Pixel, AirPods
4,7 su 5 su Amazon, 3.862 recensioni
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Caratteristiche
- Ricarica a 140 W fino a 4 dispositivi: La nostra tecnologia GaN all’avanguardia fornisce una ricarica rapida per 4 dispositivi contemporaneamente con 140 W di energia in uscita.
- Doppia porta USB-C ad alta velocità: Ricarica il tuo MacBook Air da 15’’ da 0 a 50% in soli 30 minuti con una delle due porte USB-C da 140W ad alta capacità.
- Sicurezza di livello superiore: Il sistema avanzato ActiveShield 3.0 monitora le temperature oltre 6 milioni di volte al giorno per una maggiore sicurezza dei tuoi dispositivi.
- Monitoraggio chiaro e accessibile: Il display a colori ad alta definizione offre una visione dettagliata dello stato di ricarica, della temperatura e dei dettagli delle porte, per tenerti sempre informato sullo stato dei tuoi dispositivi.
- La confezione contiene: Caricabatterie Anker Zolo (140W, 4 porte, schermo, cavo USB-C a USB-C da 240W e 1,5m, guida di benvenuto, garanzia di 18 mesi e il supporto del nostro cordiale servizio clienti.
Dettagli
- Colore
- Silver
- Formato
- small
In breve
Anker caricatore USB C 140W adattatore GaN rapido a 4 porte | Compatto, comandi tattili intuitivi, per iPhone 17 Pro Max/Serie 16-12, Samsung S25 Ultra, MacBook Air/Pro, Pixel, AirPods costa 59,99 € su Amazon.it, rispetto a 89,99 € di prezzo precedente (risparmio 30,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 09:18; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 3.862 recensioni.
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