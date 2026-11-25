Geox D Annytah, Balletto Piatto Donna, Nero, 36 EU
4,7 su 5 su Amazon, 5 recensioni
-69% 34,34 €
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109,90 €, risparmi 75,56 €
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Caratteristiche
- Traspirante
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 36 EU
In breve
Geox D Annytah, Balletto Piatto Donna, Nero, 36 EU costa 34,34 € su Amazon.it, rispetto a 109,90 € di prezzo precedente (risparmio 75,56 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 16:57; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 5 recensioni.
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