Mandarina Duck MELLOW METAL WALLET
4 su 5 su Amazon, 7 recensioni
-63% 29,49 €
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Caratteristiche
- Portafoglio piccolo in pelle di origine italiana dal look metal. Da un lato presenta apertura con bottone a pressione, scomparti per carte e banconote e dall'altro un pratico portamonete con zip.
Dettagli
- Colore
- Blu Indaco
- Formato
- Taglia Unica
In breve
Mandarina Duck MELLOW METAL WALLET costa 29,49 € su Amazon.it, rispetto a 80,00 € di prezzo precedente (risparmio 50,51 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 08:47; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4 su 5 con 7 recensioni.
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