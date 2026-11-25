SONGMICS Scatole Portaoggetti, Organizer Pieghevole a 4 Livelli con Ruote | Cassettiera Plastica con Coperchio, Contenitori per Armadio, 45 x 26 x 91 cm, Bianco, Collezione DENNYS RLB445WZ01
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Caratteristiche
- 100L Grande Capacità: Questo organizer a 4 livelli offre uno spazio di archiviazione di 100 litri, ideale per ordinare vestiti, scarpe e articoli da bagno, mantenendo ogni stanza perfettamente organizzata
- Doppio Sportello Magnetico: Dotate di pratiche porte magnetiche, queste scatole portaoggetti permettono un accesso rapido e comodo agli oggetti interni senza dover spostare o rimuovere i contenitori impilati
- Spostamento Senza Sforzo: Grazie alle ruote scorrevoli e silenziose alla base, puoi spostare facilmente la cassettiera plastica tra camera da letto, soggiorno e cucina senza graffiare il pavimento
- Struttura in PP: Realizzati in plastica PP, questi contenitori da 45 x 26 x 91 cm offrono un carico statico di 4 kg per contenitore
- Montaggio Rapido Pieghevole: Assembla le scatole con coperchio in pochi minuti senza attrezzi. Quando non servono per il cambio stagione, basta ripiegarle per risparmiare spazio prezioso nell'armadio
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- 25L x 4
In breve
SONGMICS Scatole Portaoggetti, Organizer Pieghevole a 4 Livelli con Ruote | Cassettiera Plastica con Coperchio, Contenitori per Armadio, 45 x 26 x 91 cm, Bianco, Collezione DENNYS RLB445WZ01 costa 25,59 € su Amazon.it, rispetto a 31,99 € di prezzo precedente (risparmio 6,40 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 09:17; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 858 recensioni.
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