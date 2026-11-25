WENGER Prymo Valigia Rigida L, 93/107 l Expandable con 4 Doppie Ruote | Trolley rigido da 76 cm per vacanze lunghe con serratura TSA Travel Sentry e cerniera di sicurezza a doppio cursore
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Caratteristiche
- ESPANDIBILE: La valigia offre un’estensione di 5 cm per una maggiore capienza e una tasca interna in rete con cerniera, un’etichetta integrata per il nome e l’indirizzo e cinghie di compressione per stabilizzare gli oggetti.
- SICUREZZA: La valigia rigida si distingue per le funzioni di sicurezza aggiuntive, come una pratica serratura a combinazione certificata Travel Sentry e una cerniera sicura a doppio cursore.
- COMFORT: Il manico del trolley telescopico regolabile in altezza e le quattro doppie ruote girevoli scorrevoli consentono una manovrabilità agile del bagaglio in aeroporto o in stazione. Inoltre, il manico ne facilita il sollevamento.
- DETTAGLI: Valigia da viaggio, dimensioni: 30 (35) x 52 x 76 cm, capienza: 93 (107) l, peso: 4,8 kg, materiale esterno: 30% policarbonato + 70% ABS, modello: Prymo Large, colore: argento, cod. articolo: 654117
- QUALITÀ SUPERIORE: WENGER è un produttore di orologi, valigeria e cartelle da lavoro. Tradizione, qualità, maestria artigianale e precisione svizzera sono i valori fondamentali che caratterizzano l’attività dell’azienda da oltre 125 anni.
Dettagli
- Colore
- Argento
- Formato
- L
In breve
WENGER Prymo Valigia Rigida L, 93/107 l Expandable con 4 Doppie Ruote | Trolley rigido da 76 cm per vacanze lunghe con serratura TSA Travel Sentry e cerniera di sicurezza a doppio cursore costa 64,35 € su Amazon.it, rispetto a 185,00 € di prezzo precedente (risparmio 120,65 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 09:03; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 601 recensioni.
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