Venchi, Pallina di Natale in Latta, 4 Cioccolatini, Senza Glutine, 46 g | Cioccolatini Cream&Crunchy Fondente, Chocobiscuit e Nougatine, 2 Grafiche, Collezione Vintage Dream, Decorazione Natalizia
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Caratteristiche
- Confezione Pallina: pallina appendibile in latta con 4 cioccolatini Cream&Crunchy assortiti, una creazione curata ed essenziale, ideale per vivere le feste attraverso il gusto e la condivisione in edizione limitata
- Natale Venchi: l’anima del cioccolato Italiano in una collezione per celebrare momenti di piacere autentico, con ingredienti selezionati e confezioni raffinate, per vivere la magia delle feste nel segno del gusto e dell’autenticità
- Formato: confezione a forma di pallina in latta appendibile contenente 4 cioccolatini assortiti Cream&Crunchy, 46 g
- Gusto: i nuovi cioccolatini Cream&Crunchy con cuore cremoso e inclusioni croccanti nelle ricette Fondente, Chocobiscuit e Nougatine, ideale per offrire un’esperienza armonica capace di adattarsi a ogni momento di festa
- Il cioccolato Venchi è prodotto rigorosamente in Italia con ingredienti naturali e meno zuccheri, è senza glutine, senza olio di palma, senza coloranti, conservanti e componenti artificiali per garantire la massima qualità
Dettagli
- Formato
- 46 g
In breve
Venchi, Pallina di Natale in Latta, 4 Cioccolatini, Senza Glutine, 46 g | Cioccolatini Cream&Crunchy Fondente, Chocobiscuit e Nougatine, 2 Grafiche, Collezione Vintage Dream, Decorazione Natalizia costa 5,49 € su Amazon.it, rispetto a 7,50 € di prezzo precedente (risparmio 2,01 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 18:01; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 3,6 su 5 con 3 recensioni.
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