Wc Net Brilliant Gel Salty Breeze, Detergente Liquido, Fresco, 700 ml | Pulisce a fondo il WC, azione anticalcare e igiene profonda, formula brillante con cristalli minerali
4,3 su 5 su Amazon, 401 recensioni
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Caratteristiche
- Prodotto: Wc Net Brilliant Gel Salty breeze è l'innovativo pulitore per wc in flacone trasparente; la sua formula glitterata assicura un'igiene profonda e una straordinaria lucentezza istantanea ai tuoi sanitari
- Formula brillante: la texture vivace e luminosa del gel con cristalli minerali agisce efficacemente aderendo alle pareti del wc per un pulito istantaneo e un profumo duraturo, assicurando una lucentezza visibile alla superficie trattata
- Azione Aanticalcare: grazie ai suoi agenti attivi, questo gel aiuta a rimuovere i residui di calcare e aiuta a prevenirne la formazione proteggendo i sanitari
- Profumo Intenso: la fragranza diffonde nel bagno un profumo raffinato e fresco che persiste a lungo, eliminando gli odori sgradevoli e offrendo una piacevole sensazione di freschezza
- Tappo di Sicurezza: per aprire il wc gel premere il tappo sulle parti rigate e svitare, per chiudere il tappo avvitare sino allo scatto
Dettagli
- Colore
- black
- Formato
- 700 ml (Confezione da 1)
In breve
Wc Net Brilliant Gel Salty Breeze, Detergente Liquido, Fresco, 700 ml | Pulisce a fondo il WC, azione anticalcare e igiene profonda, formula brillante con cristalli minerali costa 1,99 € su Amazon.it, rispetto a 2,99 € di prezzo precedente (risparmio 1,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 17:22; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 401 recensioni.
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