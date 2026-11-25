Lagostina Sfiziosa, Padella in Acciaio Inossidabile Ø 20 cm | con Fondo Lagoseal Plus Adatto a Tutte le Fonti di Calore, Inclusa Induzione, e Manico in Acciaio Inox
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Caratteristiche
- PADELLA ACCIAIO INOX Ø 20 CM: Questa padella della linea Lagostina Sfiziosa è ealizzata in acciaio inossidabile 18/10 di alta qualità, duraturo e 100% igienico, con finiture moderne ed eleganti
- PER INDUZIONE, GAS E FORNO: Il fondo Lagoseal Plus in alluminio ad alto spessore racchiuso tra due strati di acciaio permette al calore di diffondersi in modo rapido e uniforme; è adatto a tutti i piani di cottura, induzione inclusa, e al forno fino a 250° C
- AMPIE MANICATURE: Il comodo manico rivettato dal design professionale è ideale per una presa sicura durante la cottura o quando si serve in tavola
- CARATTERISTICHE: L'elegante lucidatura esterna a specchio è facile da pulire e la satinatura interna è ideale per cucinare. Lavabile in lavastoviglie.
- GARANZIA DI 10 ANNI: Creata per durare a lungo, con una garanzia di 10 anni che copre l'acciaio inox e la produzione a regola d'arte, per assicurare resistenza, durata e il piacere di cucinare
Dettagli
- Colore
- Argento
- Formato
- Ø 20cm
In breve
Lagostina Sfiziosa, Padella in Acciaio Inossidabile Ø 20 cm | con Fondo Lagoseal Plus Adatto a Tutte le Fonti di Calore, Inclusa Induzione, e Manico in Acciaio Inox costa 19,99 € su Amazon.it, rispetto a 23,89 € di prezzo precedente (risparmio 3,90 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 09:02; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 20 recensioni.
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